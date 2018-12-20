В поддержку рубля может подключиться еще один фактор в виде крупных налоговых перечислений - ИК "Велес Капитал"

На внутреннем рынке к середине дня доллар демонстрировал небольшое укрепление к рублю (+0,1%), несмотря на то, что на большинстве площадок развивающихся рынков американская валюта находилась в красной зоне, а индекс доллара к корзине шести основных валют снижался почти на 0,6%, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В целом итоговая реакция инвесторов на результаты заседания ФРС и выступление ее руководителя постепенно свела на нет укрепление доллара на forex, - комментирует эксперт ИК. - Так, если в первые часы после итогов заседания индекс USD поднимался выше 97 пунктов, то к середине четверга индекс корректировался в район 96,5 пунктов. Однако продажи доллара на forex были практически незаметны на внутреннем валютном рынке из-за падения нефтяных котировок. Так, стоимость нефти марки Brent снижалась более чем на 3% и обновляла в четверг минимум с октября 2017 года. Можно отметить, распродажи доллара на forex формально хоть и не приводили к укреплению рубля, однако удерживали его от падения вслед за ценой на нефть. В то же время в поддержку рубля в самое ближайшее время может подключиться еще один фактор в виде крупных налоговых перечислений. За последнюю неделю рубль потерял в стоимости порядка 1,8% против доллара и 2,8% к евро. Таким образом в преддверии уплаты основных налоговых платежей (в понедельник-вторник, объем платежей может превысить 1 трлн рублей) экспортерам и их банкам представляется отличная возможность для продажи валютной выручки по привлекательному курсу. Мы не исключаем активные продажи валюты выше 67,5 руб. с дальнейшей коррекцией пары доллар/рубль в район 67 руб. Также мы полагаем, что глобальная коррекция доллара в связи повышением неопределенности в отношении дальнейшей политики ФРС в 2019 году будет иметь более длительный характер и еще окажет более явную поддержку рублю в случае стабилизации нефтяных котировок".