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20 декабря 2018 года 12:56
Нефть и американские индексы не дают расти российским акциям - БКС
"За первые 3 дня текущей недели индекс МосБиржи потерял около 1,3%. В четверг торги начались ниже уровня закрытия среды, в настоящий момент продолжаем снижаться. При этом до открытия поступило два важных положительных сигнала. Во-первых, это решение Управления по контролю над иностранными активами Минфина США в течение 30 дней снять санкции с En+ Group, РУСАЛ и ЕвроСибЭнерго. Это не только позитив для конкретной компании, но и для всей истории с корпоративными санкциями. Данная практика показывает, что конечной целью ограничений выступают конкретные лица. При их выводе за контур бизнеса американские власти готовы делать послабления. Так что это хорошая новость и для российских акций, и для рубля. Во-вторых, это итоги заседания ФРС США. И хотя последнее повышение было ожидаемо и уже заложено в котировки, ФРС готов двигаться в сторону смягчения монетарной политики от раннее намеченных целей на ближайшее будущее. Так, на следующий год планируется два повышения вместо трех, а в 2020 только одно. Тем не менее, итоги заседания не подбодрили американские рынки. Повышенная волатильность и угроза замедления ведущих в мире экономик не дают "быкам" взять инициативу в свои руки. Видимо, глобальные инвесторы ожидают более решительных мер. На вчерашних торгах S&P500 потерял 1,5% и обновил годовые минимумы, а падение от сентябрьского максимума составляет уже порядка 15%. Не дает "отдышаться" и бочка с нефтью. Этим рынком на фоне неопределённости с ростом мировой экономики и спроса на сырье продолжают владеть "медвежьи" настроения. Срабатывает и техника - после закрепления ниже отметки в $60 произошло резкое движение вниз. Сейчас Brent торгуется на многомесячных минимумах в районе $56,3. Неделю, вероятно, так и завершим на умеренно негативной ноте. Были все шансы показать поступательную динамику, но внешняя тревога буквально захлестнула российский рынок акций. Там, где мы ожидали поддержку, пришло, наоборот, давление. Важным сопротивлением для индекса МосБиржи сейчас выступает отметка в 2320 на уровне 200-дневной скользящей средней. В пятницу закроемся вблизи текущих уровней, и в последнюю предновогоднюю неделю будем надеяться на положительные новости из-за океана для спокойной подготовки к праздникам", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
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21 декабря 2018 года 11:43
Рынок акций РФ утром вышел в плюс по индексу РТС за счет укрепления рубля, в аутсайдерах - металлурги
Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта в пятницу на фоне снижения мировых площадок вышел в "плюс" по индексу РТС за счет коррекционного укрепления рубля и наметившегося отскока нефти вверх; в аутсайдерах из-за снижения доллара выступают бумаги металлургов. читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:35
"Умеренный рост курсов основных криптовалют продолжается на фоне падения интереса инвесторов к классическим активам на мировых биржах. Снижение популярности классических активов происходит после решения ФРС США повысить ставку и на фоне ухудшения прогнозов регулятора относительно перспектив роста... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:17
Вполне вероятно, что идея "слабости доллара" закрепится в умах инвесторов в ближайшие дни и даже недели - Росбанк
"Относительная мягкость исхода декабрьского заседания ФРС США не смогла поддержать котировки российского рубля вчера. Дальнейший провал цен на нефть - уже ниже $55 по баррелю Brent - утянул курс USD/RUB выше отметки 68.0 (на внутридневных максимумах - 68.71), - комментируют события на валютном... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:02
"Рынок нефти продолжает штормить. Накануне стоимость Brent второй раз на текущей неделе в рамках торговой сессии снизилась на 5%. Потери WTI по итогам четверга аналогичны (-5%). Нефтяные контракты в очередной раз обновили минимумы более чем за год, Brent ($54.6) c сентября 2017г., а WTI ($45.9) с... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:50
"Доллар продолжает слабеть в паре с евро, отыгрывая итоги заседания ФРС. За прошедшую неделю доллар ослаб более чем на 1%. Рынки реагируют на ожидания более медленного повышения ставки ФРС. При этом большинство фондовых площадок находятся в минусе. Продолжается падение индекса S&P500, на... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:38
"Смешанная динамика доходностей US-Treasuries (от -1 до +1 б.п.) сопровождалась, на удивление, их снижением в пределах 3-6 б.п. в суверенных Евробондах РФ и в рублевых ОФЗ. Вероятно, основной причиной выборочных покупок были все те же новости из-за океана по РУСАЛу и EN+. В то же время, учитывая... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:30
"Рубль в четверг занял последнюю строчку рейтинга EM валют с результатом -1.3% к USD, хотя большинство конкурентов чувствовали себя заметно лучше (от 0% до +1.3%) на фоне дальнейшего ослабления доллара на мировом рынке. В абсолютном выражении снижение рубля достигало почти 68.70/USD. Основной... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:23
Москва. 21 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения накануне. читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:14
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Остановить дальнейшее снижение может стабилизация на мировых рынках капитала, однако пока инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:05
Москва. 21 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:00
Фундаментальный потенциал для дальнейшего ослабления рубля на данный момент видится ограниченным - Промсвязьбанк
В ходе вчерашних торгов давление на позиции российской валюты продолжилось - пара доллар/рубль прибавила 1,2%, локально в течение дня достигая отметки в 68,50 руб/долл. (максимумы с первой половины сентября), констатирует эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Если сравнить внешние условия для... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:47
В пятницу индекс МосБиржи упадет до 2330 пунктов под давлением негативного внешнего фона - Dukascopy Bank SA
"В пятницу московская торговая сессия открывается на негативном внешнем фоне. Так, в четверг продолжилось падение американских индексов акций, которые снижаются из-за усиливающихся опасений инвесторов начала рецессии в экономике США. Продажи наблюдались и на товарном рынке - цена барреля нефти... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
Индексы США продолжили снижение, Nasdaq в шаге от "медвежьего" рынка. Азиатские рынки акций продолжают снижение в пятницу, завершают неделю в минусе. Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
В пятницу аналитики прогнозируют возобновление снижения отечественных акций из-за ухудшения внешнего фона. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:39
"Нефть марки Brent завершила торги в минусе на 3% и торгуется уже дешевле 55 долларов за баррель. Опубликованное вчера соглашение в рамках ОПЕК+ подтвердило достигнутые договоренности в Вене. Суммарно добыча будет сокращена на 1.2 млн баррелей, но, на наш взгляд, этого недостаточно для достижения... читать дальше
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