Цены евробондов РФ в среду стабильны в ожидании объявления итогов заседания ФРС

Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду относительно стабильны в ожидании объявления вечером итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 13 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 декабря и составила 109,23% от номинала, что соответствует доходности 4,42% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 3 базисных пункта и составила 98,28% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,62% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3 пункта и составил 180 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 5 базисных пунктов - до 105,29% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,48% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели также на 5 базисных пунктов - до 102,15% от номинала (доходность выросла на 0,4 пункта и составила 5,46% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к 18 декабря на 9 пунктов - до 98,97% от номинала, что соответствует доходности 4,92% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели всего на 2 базисных пункта, до 101,94% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,415% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 7 базисных пунктов - до 93,55% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,71% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 8 базисных пунктов, до 95,11% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,96% годовых).

"Рынок российских суверенных еврооблигаций в течение последних нескольких дней торгуется в боковом диапазоне в ожидании итогов декабрьского заседания Федрезерва, и среда в этом плане не стала исключением. Сегодняшнее решение ФРС вряд ли станет сюрпризом для инвесторов, однако большое значение для мировых рынков будут иметь комментарии американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Именно темпы повышения процентных ставок в следующем году сейчас являются загадкой для участников рынка. Кто-то считает, что темпы повышения ставки ФРС в следующем году останутся достаточно высокими, кто-то уже настроился на замедление темпов и на временную паузу в ужесточении монетарной политики. Таким образом, сегодняшний вечер может стать определяющим для дальнейшей динамики мировых долговых рынков, и уже завтра мы вполне сможем увидеть более активные действия инвесторов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.