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19 декабря 2018 года 19:34

Рынок акций РФ вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет роста нефти и ослабления рубля

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вышел в плюс по индексу МосБиржи за счет коррекционного роста нефти, отскока индексов в Европе и США и ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2358,58 пункта (+0,4%, утром индекс опускался в район 2330 пунктов), индекс РТС просел до 1099,63 пункта (-0,6%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 67,57 рубля (+0,29 рубля) в ожидании повышения ставки Федрезервом США.

Выросли акции Россетей" (+2,6% и +1,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%).

Просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1% и -1,4% "префы"), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%).

Акционеры "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%, до 350,7 руб.) на внеочередном собрании акционеров в среду одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 22,05 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закрывается 28 декабря 2018 года, в целом компания направит на промежуточные дивиденды 104,545 млрд рублей - 35% чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,6%, Китай - на 1,1%), но плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,9%).

Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике. Согласно официальным данным, объем экспорта Японии в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре.

Нефть в среду скорректировалась вверх после обвала накануне, усиленного статистикой Американского института нефти (API) по запасам сырья (резервы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 3,5 млн баррелей).

Вышедшая в среду официальная статистика Минэнерго США оказалась разнополярной, но цены продолжили коррекционное восстановление. Запасы нефти в США сократились за неделю на 0,5 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5-3 млн баррелей и сильнее ожиданий выросли резервы бензина (запасы выросли на 1,766 млн при прогнозах роста на 1,6 млн баррелей), однако упали на 4,237 млн баррелей запасы дистиллятов (ожидалось увеличение на 0,75 млн баррелей). Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $57,49 за баррель (+2,2% и -5,6% во вторник), февральская цена WTI - $47,85 за баррель (+2,7% и -7,3% накануне).

Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в среду в 22:00 МСК. Большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.

Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, в целом восприятие риска на рынках осложняется тем, что инвесторы опасаются избыточного предложения нефти и вялой динамики спроса на нее, и эти опасения накладываются на беспокойство по поводу перспектив мировой экономики. Что касается монетарной политики ФРС, то инвесторов интересует, каким будет медианный прогноз на "точечном графике": он покажет, сколько повышений ставки регулятор прогнозирует в 2019 году - два или три.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, перед решением ФРС США по ставке на последнем в этом году заседании инвесторы развивающихся рынков были малоактивны в покупках, скорее преобладали продажи, поскольку остальной новостной фон по-прежнему не вызывает оптимизма.

Замедление роста экспорта Японии в ноябре стало еще одним примером губительного влияния торговых противоречий США с Китаем, урегулирование которых не только затягивается, но и обрастает сложностями. Инвесторы обеспокоены торговыми переговорами Китая с США и пока видят мало шансов для их успешного быстрого завершения. В связи с этим единственное, что может поддержать настроения на рынках, это более "голубиная" риторика ФРС в отношении денежной политики на следующий год. Если Дж.Пауэлл подтвердит планы о двух повышениях ставки вместо трех, рынки воспримут это позитивно и немного отвлекутся от беспокойства торговыми войнами, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, кроме колебаний нефти особых идей в среду на рынке не было. Ключевое событие декабря и, наверное, всего 2019 года произойдет вечером, когда ФРС примет решение по ставке и огласит свои планы на следующий год. Если американский регулятор возьмет паузу в повышении ставки, то рискованные активы получат поддержку. Если же планы останутся прежними, то падение на рынках, в том числе отечественном, продолжится. В среду в ожидании смягчения планов ФРС подорожали бумаги производителей драгоценных металлов (Polymetal (MOEX: POLY), "Полюс"), при этом активность торговли заметно сократилась.

Налоговые платежи в конце месяца создают локальный спрос на рублевые ресурсы, однако это все померкло перед тем, что аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26223 признан несостоявшимся. То есть на рынке не оказалось достаточного спроса по предлагаемым доходностям. Ранее подобное событие произошло 3 октября, когда Минфин не смог разместить ОФЗ-ПД выпуска 25083 объемом 10 млрд руб. Соответственно, новость послужила сигналом для дневного ослабления рубля. Тем не менее, все еще может поменяться, если американский Федрезерв начнет смягчать свои планы. В этом случае аппетит к риску в мире возрастет и появится основа для формирования рождественского короткого ралли - выиграют и нефть, и рубль, и российский фондовый рынок.

Как отмечает аналитик "БКС Брокер" Анастасия Попова, опасения замедления роста глобальной экономики продолжают держать инвесторов в напряжении, участники торгов снизили активность в преддверии подведения итогов заседание ФРС США. Решение по ставке вряд ли станет сюрпризом для рынка, а вот мягкая риторика Дж.Пауэлла относительно дальнейшей монетарной политики может оказать поддержку "быкам".

В Европе поддержку покупателям оказали сообщения правительства Италии о достижении компромисса с Еврокомиссией по бюджету на следующий год. На российском рынке вектор торгам задает тяжеловесный нефтегазовый сектор. Ключевым уровнем поддержки для индекса МосБиржи выступает диапазон 2325-2330 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, основных сигналов рынки ждут от результатов заседания Федрезерва - интрига сводится к тому, что ФРС уже давно сформировала ожидания четвертого повышения ставки в текущем году на этом декабрьском заседании. Однако динамика фондового рынка совершенно не благоприятствует такому решению. Воздержаться от дальнейшего повышения ставки призывает и президент США Д.Трамп.

Однако решение ФРС о сохранении ставки могло бы стать для рынка сигналом признания тяжелейшего состояния и могло бы спровоцировать панику среди инвесторов. Поэтому рынок в качестве наиболее вероятного решения ФРС рассматривает вариант очередного подъема ставки с одновременным объявлением о завершении периода ее повышений. В крайнем случае - четких сигналов о том, что в следующем году будет лишь одно повышение ставки. Однако у ФРС может оказаться в запасе и иной вариант. Так что рынки с большим волнением и интересом ждут итогов заседания регулятора, нефть также готовится реагировать на важнейшие для всех рынков решения, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду выросли акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+39,9% и +39,8% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+8,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,9%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,6%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,2%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+3,1%).

Лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-16,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-9,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-7,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,6%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,661 млрд рублей (из них 11,576 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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