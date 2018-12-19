Рубль дешевеет к доллару и евро на провальных результатах размещения ОФЗ

Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне провальных результатов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 67,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,99 руб./EUR1, поднявшись на 56,75 копейки (ранее евро поднимался выше отметки 77 руб./EUR1 впервые с 9 ноября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 34,2 копейки - до 71,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая неудачные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Кроме того, участники рынка ждут результатов заседания ФРС США и пресс-конференции председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Министерство финансов России 19 декабря признало несостоявшимся аукцион по продаже шестилетних ОФЗ серии 26223 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении на сайте Минфина. Последний раз ведомство признавало первичный аукцион несостоявшимся по этой же причине 3 октября, когда размещались ОФЗ серии 25083 на сумму 10 млрд рублей.

Помимо первичного аукциона по размещению ОФЗ серии 26223, ведомство планировало разместить двухлетние ОФЗ серии 26214 объемом 10 млрд рублей и десятилетние ОФЗ серии 52002 объемом 5 млрд 131 млн рублей. Оба аукциона оказались неудачными для Минфина РФ, так как общий размещенный объем составил всего 3 млрд 421 млн рублей (22,6% от предложенного к размещению).

Так, ведомство продало ОФЗ 26214 на общую сумму 1 млрд 145 млн рублей при спросе 12 млрд 111 млн рублей и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза, при этом объем размещения составил 11,4% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 98,02% от номинала, что соответствует доходности 8,03% годовых. На закрытие предыдущих торгов доходность по данному выпуску составляла 7,95% годовых, следовательно, премия к рынку равнялась 8 базисных пунктов.

Кроме того, Минфин РФ разместил ОФЗ 52002 на общую сумму 2 млрд 276 млн рублей при спросе 7 млрд 505 млн рублей и объеме предложения 5 млрд 131 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,5 раза, при этом объем размещения составил 44,4% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 92,9% от номинала, что соответствует доходности 3,44% годовых. На закрытие предыдущих торгов доходность по данному выпуску составляла 3,39% годовых, следовательно, премия к рынку равнялась 5 базисных пунктов.

ФРС США обнародует решение по ставке в 22:00 МСК вместе с макроэкономическими прогнозами. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Подавляющее большинство экономистов полагают, что в среду ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году - на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,50% годовых.

Предыдущий прогноз Федрезерва предполагает еще три повышения ставки в 2019 году. Однако многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено из-за торговых войн, торможения роста мировой экономики и слабости финансовых рынков.

Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене в ходе торгов в среду на данных о запасах топлива в США. Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 3,2% - до $58,06 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 3,61%, до $48,28 за баррель. Накануне Brent рухнула в цене на 5,6%, WTI - на 7,3%.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 1,77 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 4,24 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе подскочили на 1,09 млн баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки. Нефтяной импорт повысился на 30 тыс. баррелей в сутки, до 7,42 млн б/с, экспорт увеличился на 51 тыс. б/с., до 2,325 млн б/с.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, на торгах среды наблюдается рост доллара и евро к рублю. "Падение рубля в обеих валютных парах по меркам последних дней довольно приличное, оно связано как с дальнейшим падением цен на нефть, так и общим негативным настроем на мировых фондовых площадках. Геополитическая ситуация вокруг России далека от стабильной, что также находит отражение в курсе. При этом отчасти падение рубля сдерживается тем, что завтра в России начинается налоговый период декабря. И, кроме того, рынок находится в ожидании решения ФРС США по ставке и прогнозов по дальнейшим темпам нормализации политики", - отметил А.Карпов.

"Рубль сохраняется под давлением, но теперь в фокусе внимания поклонников российской валюты не ФРС и не нефть, а провал Минфина на сегодняшнем аукционе по размещению ОФЗ. Еще вчера я обращала внимание на слишком большие объемы средств, запланированных к привлечению. Минфин подвела конъюнктура, как обычно в последнее время. Один из выпусков на 10 млрд рублей отменили совсем, стандартно интересный рынку выпуск на 5 млрд руб. разместился менее чем наполовину, а из выпуска 26214 удалось привлечь только 1,1 млрд рублей из 10 млрд рублей. Объясняется все очень просто: заявки есть, но они ниже, чем хотелось бы Минфину. Привлекать деньги любой ценой пока нет необходимости", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 декабря на 36,67 копейки, до 67,121 руб./$1, и увеличил курс евро на 69,81 копейки, до 76,4742 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 43,27 копейки по отношению ко вторнику и составил 67,2199 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 51,38 копейки и составил 67,3904 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 182,824 млн, из которых $1 млрд 181,493 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 001,331 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 67,84 копейки, до 76,5646 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 80,56 копейки и составил 76,8365 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR668,094 млн, из которых EUR324,575 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR343,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,98%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 8,3% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,63% и 8,7% годовых.