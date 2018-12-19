.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль дешевеет к доллару и евро на провальных результатах размещения ОФЗ
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%
 
Темпы роста российской экономики в ноябре замедлились до 1,8%
Рост ВВП РФ в ноябре в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после роста на 2,8% по уточненной оценке в октябре, говорится в докладе министерства "Картина деловой активности". За январь-ноябрь 2018 года, по расчетам...
 
С увольнений начнут 2019 год 23% работодателей
Каждый четвертый работодатель, 25%, решил ввести новую систему премирования работников, пересмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Больше всего это коснется автомобильного бизнеса и ритейла. 23% работодателей предполагают сократить штат....
 
Третью неделю подряд инфляция в РФ составила 0,2% - Росстат
За период с 11 по 17 декабря 2018 года инфляция в России опять составила 0,2%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На двух предыдущих неделях рост цен также составлял по 0,2%. С начала декабря цены выросли на 0,5%,...
 
19 декабря 2018 года 19:32

Рубль дешевеет к доллару и евро на провальных результатах размещения ОФЗ

Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне провальных результатов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 67,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,99 руб./EUR1, поднявшись на 56,75 копейки (ранее евро поднимался выше отметки 77 руб./EUR1 впервые с 9 ноября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 34,2 копейки - до 71,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая неудачные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Кроме того, участники рынка ждут результатов заседания ФРС США и пресс-конференции председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Министерство финансов России 19 декабря признало несостоявшимся аукцион по продаже шестилетних ОФЗ серии 26223 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении на сайте Минфина. Последний раз ведомство признавало первичный аукцион несостоявшимся по этой же причине 3 октября, когда размещались ОФЗ серии 25083 на сумму 10 млрд рублей.

Помимо первичного аукциона по размещению ОФЗ серии 26223, ведомство планировало разместить двухлетние ОФЗ серии 26214 объемом 10 млрд рублей и десятилетние ОФЗ серии 52002 объемом 5 млрд 131 млн рублей. Оба аукциона оказались неудачными для Минфина РФ, так как общий размещенный объем составил всего 3 млрд 421 млн рублей (22,6% от предложенного к размещению).

Так, ведомство продало ОФЗ 26214 на общую сумму 1 млрд 145 млн рублей при спросе 12 млрд 111 млн рублей и объеме предложения 10 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза, при этом объем размещения составил 11,4% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 98,02% от номинала, что соответствует доходности 8,03% годовых. На закрытие предыдущих торгов доходность по данному выпуску составляла 7,95% годовых, следовательно, премия к рынку равнялась 8 базисных пунктов.

Кроме того, Минфин РФ разместил ОФЗ 52002 на общую сумму 2 млрд 276 млн рублей при спросе 7 млрд 505 млн рублей и объеме предложения 5 млрд 131 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,5 раза, при этом объем размещения составил 44,4% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 92,9% от номинала, что соответствует доходности 3,44% годовых. На закрытие предыдущих торгов доходность по данному выпуску составляла 3,39% годовых, следовательно, премия к рынку равнялась 5 базисных пунктов.

ФРС США обнародует решение по ставке в 22:00 МСК вместе с макроэкономическими прогнозами. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Подавляющее большинство экономистов полагают, что в среду ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году - на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,50% годовых.

Предыдущий прогноз Федрезерва предполагает еще три повышения ставки в 2019 году. Однако многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено из-за торговых войн, торможения роста мировой экономики и слабости финансовых рынков.

Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене в ходе торгов в среду на данных о запасах топлива в США. Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 3,2% - до $58,06 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 3,61%, до $48,28 за баррель. Накануне Brent рухнула в цене на 5,6%, WTI - на 7,3%.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 1,77 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 4,24 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе подскочили на 1,09 млн баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки. Нефтяной импорт повысился на 30 тыс. баррелей в сутки, до 7,42 млн б/с, экспорт увеличился на 51 тыс. б/с., до 2,325 млн б/с.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, на торгах среды наблюдается рост доллара и евро к рублю. "Падение рубля в обеих валютных парах по меркам последних дней довольно приличное, оно связано как с дальнейшим падением цен на нефть, так и общим негативным настроем на мировых фондовых площадках. Геополитическая ситуация вокруг России далека от стабильной, что также находит отражение в курсе. При этом отчасти падение рубля сдерживается тем, что завтра в России начинается налоговый период декабря. И, кроме того, рынок находится в ожидании решения ФРС США по ставке и прогнозов по дальнейшим темпам нормализации политики", - отметил А.Карпов.

"Рубль сохраняется под давлением, но теперь в фокусе внимания поклонников российской валюты не ФРС и не нефть, а провал Минфина на сегодняшнем аукционе по размещению ОФЗ. Еще вчера я обращала внимание на слишком большие объемы средств, запланированных к привлечению. Минфин подвела конъюнктура, как обычно в последнее время. Один из выпусков на 10 млрд рублей отменили совсем, стандартно интересный рынку выпуск на 5 млрд руб. разместился менее чем наполовину, а из выпуска 26214 удалось привлечь только 1,1 млрд рублей из 10 млрд рублей. Объясняется все очень просто: заявки есть, но они ниже, чем хотелось бы Минфину. Привлекать деньги любой ценой пока нет необходимости", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 декабря на 36,67 копейки, до 67,121 руб./$1, и увеличил курс евро на 69,81 копейки, до 76,4742 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 43,27 копейки по отношению ко вторнику и составил 67,2199 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 51,38 копейки и составил 67,3904 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 182,824 млн, из которых $1 млрд 181,493 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 001,331 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 67,84 копейки, до 76,5646 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 80,56 копейки и составил 76,8365 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR668,094 млн, из которых EUR324,575 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR343,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,98%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 8,3% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,63% и 8,7% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 декабря 2018 года 09:01
Из-за внешнего фона индекс РТС двинется вниз - ИФ "Олма"
"Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Единогласное решение членов Комитета по открытым рынкам ФРС США о повышении целевого диапазона базовой процентной ставки на 0,25 п.п., хотя и было во многом ожидаемым, вызвало негативную реакцию на...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 19:34
Рынок акций РФ вышел в "плюс" по индексу МосБиржи за счет роста нефти и ослабления рубля
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вышел в плюс по индексу МосБиржи за счет коррекционного роста нефти, отскока индексов в Европе и США и ослабления рубля.    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 19:20
Цены евробондов РФ в среду стабильны в ожидании объявления итогов заседания ФРС
Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду относительно стабильны в ожидании объявления вечером итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 19:02
Ослабление рубля к доллару происходило не только вопреки распродажам USD на forex, но и вопреки росту нефтяных котировок - ИК "Велес Капитал"
"Утром рубль открылся укреплением и в первый час торгов был близок к достижению отметки 67 в паре с долларом. В последующие часы пара консолидировалась в узком диапазоне 67,1-67,2 руб., однако после полудня американская валюта перешла в наступление на внутреннем рынке. Так, еще до окончания...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 18:37
Меры стимулирования экономического роста в Китае ухудшат финансовое положение страны - Julius Baer
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 18:12
Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен - ИК "ФИНАМ"
"Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен и пробил этот коридор наверх. Пока потери скромные, и достижение 67.35 ещё ни о чём не говорит, ведь всё может в корне измениться уже после 22.00. Ключевая валютная пара евро/доллар замерла на рубеже...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 17:22
Нефть дешевеет на рисках перепроизводства и торможения мировой экономики - Julius Baer
"На рынке "черного золота" растет беспокойство относительно рисков перепроизводства и замедления роста мировой экономики, - указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Опубликованные в понедельник свежие данные по сланцевой индустрии в США показали увеличение...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 16:41
Пока только одни ожидания, прогнозы и ставки по рынку акций можно будет делать завтра - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок в среду снова демонстрирует слабость, что неудивительно, ведь вчера цены на нефть рухнули ещё на 6%, до новых минимумов за последние почти 1,5 года. Рублёвый индекс "Московской биржи" теряет скромные 0,3%, торгуясь в районе 2345 пунктов, при этом валютный РТС снижается...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 16:16
Ситуация для рубля еще может поменяться - "Открытие Брокер"
"В первой половине дня рубль пытался укрепляться, достигая в моменте отметки 67,01 за доллар. Однако нефть продолжила дешеветь, чем нарушила планы оптимистов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3795 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная снизилась до...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 15:44
В случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит - Аналитика Онлайн
"Российский рубль попал в "крутой штопор" после снижения нефтяных котировок накануне. Ранее мы уже неоднократно говорили о необходимости покупок доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Целями до конца текущего года называли диапазон от 67 до 68, который уже фактически достигнут. Однако в...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 15:30
Рубль развернулся вниз к доллару и евро на дневных торгах в среду
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз после небольшого утреннего укрепления и снижается к бивалютной корзине перед оглашением последнего в этом году решения ФРС США по ставке.    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 15:17
Доллар будет находиться в диапазоне 66,7-67,9 рубля, евро - в коридоре 76-77,4 рубля - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль днем стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая попытки европейской валюты на forex закрепиться в районе 1,14 доллара. Рост интереса к "защитным" активам в преддверии решения ФРС США по ставке поддерживает давление на российскую валюту. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 14:45
USD/JPY: доллар выглядит перепроданным - eToro
"Пара USD/JPY активно снижается с прошлой пятницы, когда котировки пытались прорваться к отметке 1.14. Теперь же цена уже вплотную приблизилась к уровню 112.00 и рискует утратить важную поддержку в случае усиления давления на американскую валюту. Впрочем, этого может и не произойти по нескольким...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 14:19
Риски новых санкций продолжат оказывать давление на российский рынок в течение 2019 - ИК "Атон"
Риски новых санкций, о которых аналитики ИК "Атон" писали в своей Стратегии 2018, отчасти реализовались, но не ушли с радаров, и будут, по мнению экспертов компании, продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019 года. Более того, в свете недавнего конфликта в Керченском проливе...    читать дальше
.
19 декабря 2018 года 13:40
Динамику российских индексов акций во второй половине торгов определит еженедельная статистика Минэнерго США по запасам сырой нефти - Dukascopy Bank SA
"В среду индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2344 пунктов. При этом основное движение наблюдалось в первые минуты торговой сессии, когда индекс МосБиржи опустился до отметки 2330 пунктов вслед за бумагами нефтегазовых компаний, которые отыгрывали снижение цен на нефть до минимальных...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.