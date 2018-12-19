Ослабление рубля к доллару происходило не только вопреки распродажам USD на forex, но и вопреки росту нефтяных котировок - ИК "Велес Капитал"

"Утром рубль открылся укреплением и в первый час торгов был близок к достижению отметки 67 в паре с долларом. В последующие часы пара консолидировалась в узком диапазоне 67,1-67,2 руб., однако после полудня американская валюта перешла в наступление на внутреннем рынке. Так, еще до окончания рабочего дня доллар поднимался до 67,8 руб. После 18:00 рубль терял порядка 0,6% в паре с американской валютой, несмотря на то, что на глобальных площадках доллар оказался под давлением в преддверии итогов заседания ФРС. В частности, пара евро/доллар на forex после 18:00 прибавляла порядка 0,6% и торговалась на уровне 1,143, что выступало ключевым фактором укрепления единой европейской валюты на российском рынке (более 1%). Однако глобальное падение доллара на forex не мешало ему укрепляться на российском рынке. В результате, после 18:00 рубль практически единственным среди других валют EM пребывал в красной зоне к доллару. Ослабление рубля к доллару происходило не только вопреки распродажам USD на forex, но и вопреки росту нефтяных котировок (до момента выхода данных по запасам и добыче в США стоимость марки Brent прибавляла порядка 2%). Подобная ситуация, по всей видимости, была в очередной раз вызвана беспокойством инвесторов, связанным с геополитическими рисками", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко

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