Нефть дешевеет на рисках перепроизводства и торможения мировой экономики - Julius Baer

"На рынке "черного золота" растет беспокойство относительно рисков перепроизводства и замедления роста мировой экономики, - указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Опубликованные в понедельник свежие данные по сланцевой индустрии в США показали увеличение добычи, а появившаяся во вторник статистика из независимых источников указывает на рост запасов сырья. Нынешняя ситуация в секторе является зеркальным отражением того, что мы наблюдали два месяца назад. Большой поток негативных новостей поддерживает сильные "медвежьи" настроения. Сланцевая индустрия в США вслед за ОПЕК+ готовится к ограничению добычи. При цене нефти ниже 50 долл. США за баррель сланцевые производители сокращают инвестиции. Для многих регионов эта планка уже была пройдена, так что начали появляться первые признаки снижения капитальных расходов. Исключения из иранского эмбарго являются временными. Достижение Соединенными Штатами цели полного прекращения поставок нефти из Ирана приведет к сокращению предложения на рынке. Цены находятся у нижнего уровня нашего целевого диапазона и отражают ожидания рынка относительно того, что мировая экономика будет испытывать более сильное снижение темпов роста, чем ожидалось ранее. Они также указывают на высокие риски переизбытка предложения. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок и ожидаем движение цен у нижней границы обоснованного коридора цен, тогда как и традиционные, и сланцевые производители готовятся к сокращению добычи".