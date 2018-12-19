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19 декабря 2018 года 15:30

Рубль развернулся вниз к доллару и евро на дневных торгах в среду

Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз после небольшого утреннего укрепления и снижается к бивалютной корзине перед оглашением последнего в этом году решения ФРС США по ставке.

Курс доллара США составил 67,44 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,89 руб./EUR1, поднявшись на 46 копеек (евро торгуется вблизи отметки 77 руб./EUR1 впервые с начала ноября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 29,76 копейки - до 71,69 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 декабря на 36,67 копейки, до 67,121 руб./$1, и увеличил курс евро на 69,81 копейки, до 76,4742 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на дневных торгах в ожидании решения ФРС США по ставке. Федрезерв обнародует решение по ставке в 22:00 МСК вместе с макроэкономическими прогнозами. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Подавляющее большинство экономистов полагают, что в среду ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году - на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,50% годовых. Трейдеры также оценивают вероятность такого шага выше 75%.

Предыдущий прогноз Федрезерва предполагает еще три повышения ставки в 2019 году. Однако многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено из-за торговых войн, торможения роста мировой экономики и слабости финансовых рынков. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Дж.Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ. Часть аналитиков даже ждет, что Федрезерв приостановит ужесточение денежно-кредитной политики в 2019 году.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что считает "невообразимым тот факт, что при очень сильном долларе и при фактическом отсутствии инфляции, а также при том, что мир вокруг рушится за пределами США, Париж горит и Китай ослабляется, ФРС в принципе рассматривает возможность очередного повышения ставки".

Министерство финансов России 19 декабря признало несостоявшимся аукцион по продаже шестилетних ОФЗ серии 26223 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении на сайте Минфина. Последний раз ведомство признавало первичный аукцион несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен 3 октября, когда размещались ОФЗ серии 25083 на сумму 10 млрд рублей.

Помимо первичного аукциона по размещению ОФЗ серии 26223, на среду запланированы еще два аукциона, на которых будут предложены ОФЗ-ПД серии 26214 в объеме 10 млрд рублей и ОФЗ серии 52002 на сумму 5 млрд 130,6 млн рублей.

Нефтяной рынок немного повышается днем в среду после падения накануне более чем на $3 за баррель, наблюдается сдержанный рост, однако Brent и WTI остаются у минимумов более чем за год. Во вторник участников рынка напугали сообщения о росте нефтедобычи в России до нового рекорда.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,44% - до $56,51 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,3%, до $46,74 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent упали в цене на 5,6%, а WTI рухнула на 7,3%. Для североморской нефти цена на закрытие сессии была минимальной с 12 октября 2017 года, для американской - с 30 августа того же года.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились на 900 тыс. баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) зафиксировали рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, но при этом сокращение запасов дистиллятов на 3,4 млн баррелей.

"Поводом для беспокойства инвесторов по-прежнему остаются риски замедления мировой экономики и сообщения о возможной частичной приостановке работы правительства, если бюджет на будущий год не будет согласован. Волатильность на рынках повышает приближающееся заседание ФРС, результаты которого будут опубликованы сегодня. Ключевая ставка с высокой долей вероятности будет повышена, но важно то, какие обновленные прогнозы FOMC представит по ее дальнейшей динамике. Учитывая возрастающие риски замедления мировой и американской экономики в следующем году, а также ситуацию на фондовом рынке США, стоит ожидать более мягкой риторики от ФРС. Не исключено, что цикл повышения ставки может быть завершен", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

"Российская валюта оказалась накануне под заметным давлением. Слабость рубля связана с падением нефтяного рынка и сохраняющимся негативным новостным фоном по теме санкций. Рубль чувствовал себя хуже большинства валют развивающихся стран, которые получают некоторую поддержку благодаря ожидаемому смягчению риторики ФРС по итогам сегодняшнего заседания. В пределах полупроцента укрепляются турецкая лира, индийская рупия, южноафриканский ранд. В отсутствие дальнейшего ухудшения ситуации на нефтяном рынке рубль может попытаться восстановить часть позиций в паре с долларом по итогам заседания ФРС, если заявления от ФРС будут достаточно мягкими и приведут к ослаблению доллара, подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,98%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 8,3% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,63% и 8,7% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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