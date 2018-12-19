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Главная / Мнения аналитиков / В случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит - Аналитика Онлайн
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19 декабря 2018 года 15:44
В случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит - Аналитика Онлайн
"Российский рубль попал в "крутой штопор" после снижения нефтяных котировок накануне. Ранее мы уже неоднократно говорили о необходимости покупок доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Целями до конца текущего года называли диапазон от 67 до 68, который уже фактически достигнут. Однако в случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
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20 декабря 2018 года 09:01
"Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Единогласное решение членов Комитета по открытым рынкам ФРС США о повышении целевого диапазона базовой процентной ставки на 0,25 п.п., хотя и было во многом ожидаемым, вызвало негативную реакцию на... читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:34
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вышел в плюс по индексу МосБиржи за счет коррекционного роста нефти, отскока индексов в Европе и США и ослабления рубля. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:32
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне провальных результатов Минфина РФ по размещению ОФЗ. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:20
Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду относительно стабильны в ожидании объявления вечером итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:02
Ослабление рубля к доллару происходило не только вопреки распродажам USD на forex, но и вопреки росту нефтяных котировок - ИК "Велес Капитал"
"Утром рубль открылся укреплением и в первый час торгов был близок к достижению отметки 67 в паре с долларом. В последующие часы пара консолидировалась в узком диапазоне 67,1-67,2 руб., однако после полудня американская валюта перешла в наступление на внутреннем рынке. Так, еще до окончания... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:12
Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен - ИК "ФИНАМ"
"Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен и пробил этот коридор наверх. Пока потери скромные, и достижение 67.35 ещё ни о чём не говорит, ведь всё может в корне измениться уже после 22.00. Ключевая валютная пара евро/доллар замерла на рубеже... читать дальше
.19 декабря 2018 года 17:22
"На рынке "черного золота" растет беспокойство относительно рисков перепроизводства и замедления роста мировой экономики, - указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Опубликованные в понедельник свежие данные по сланцевой индустрии в США показали увеличение... читать дальше
.19 декабря 2018 года 16:41
"Российский фондовый рынок в среду снова демонстрирует слабость, что неудивительно, ведь вчера цены на нефть рухнули ещё на 6%, до новых минимумов за последние почти 1,5 года. Рублёвый индекс "Московской биржи" теряет скромные 0,3%, торгуясь в районе 2345 пунктов, при этом валютный РТС снижается... читать дальше
.19 декабря 2018 года 16:16
"В первой половине дня рубль пытался укрепляться, достигая в моменте отметки 67,01 за доллар. Однако нефть продолжила дешеветь, чем нарушила планы оптимистов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3795 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная снизилась до... читать дальше
.19 декабря 2018 года 15:30
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз после небольшого утреннего укрепления и снижается к бивалютной корзине перед оглашением последнего в этом году решения ФРС США по ставке. читать дальше
.19 декабря 2018 года 15:17
Доллар будет находиться в диапазоне 66,7-67,9 рубля, евро - в коридоре 76-77,4 рубля - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль днем стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая попытки европейской валюты на forex закрепиться в районе 1,14 доллара. Рост интереса к "защитным" активам в преддверии решения ФРС США по ставке поддерживает давление на российскую валюту. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом... читать дальше
.19 декабря 2018 года 14:45
"Пара USD/JPY активно снижается с прошлой пятницы, когда котировки пытались прорваться к отметке 1.14. Теперь же цена уже вплотную приблизилась к уровню 112.00 и рискует утратить важную поддержку в случае усиления давления на американскую валюту. Впрочем, этого может и не произойти по нескольким... читать дальше
.19 декабря 2018 года 14:19
Риски новых санкций, о которых аналитики ИК "Атон" писали в своей Стратегии 2018, отчасти реализовались, но не ушли с радаров, и будут, по мнению экспертов компании, продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019 года. Более того, в свете недавнего конфликта в Керченском проливе... читать дальше
.19 декабря 2018 года 13:40
Динамику российских индексов акций во второй половине торгов определит еженедельная статистика Минэнерго США по запасам сырой нефти - Dukascopy Bank SA
"В среду индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2344 пунктов. При этом основное движение наблюдалось в первые минуты торговой сессии, когда индекс МосБиржи опустился до отметки 2330 пунктов вслед за бумагами нефтегазовых компаний, которые отыгрывали снижение цен на нефть до минимальных... читать дальше
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