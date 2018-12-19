Доллар будет находиться в диапазоне 66,7-67,9 рубля, евро - в коридоре 76-77,4 рубля - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль днем стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая попытки европейской валюты на forex закрепиться в районе 1,14 доллара. Рост интереса к "защитным" активам в преддверии решения ФРС США по ставке поддерживает давление на российскую валюту. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом сползла в район отметки 3,8 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,7-67,9 рубля, евро - в коридоре 76-77,4 рубля", - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.