Риски новых санкций продолжат оказывать давление на российский рынок в течение 2019 - ИК "Атон"

Риски новых санкций, о которых аналитики ИК "Атон" писали в своей Стратегии 2018, отчасти реализовались, но не ушли с радаров, и будут, по мнению экспертов компании, продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019 года. Более того, в свете недавнего конфликта в Керченском проливе риск новых санкций возрос.

"Остается неясным, какие санкции США наложат на Россию, хотя официальные лица США предупредили, что они будут «существенными» – упомянутый выше закон 1991 года, например, требует новых масштабных санкций, включая понижение уровня дипломатических отношений и ограничения на импорт российских товаров и кредитов от банков США, - указывают специалисты "Атона". - Мы также считаем, что может продолжиться введение персональных санкций в отношении физических лиц. Потенциальные цели для новых санкций: госдолг, банки, импорт / экспорт".

По мнению аналитиков ИК, США могут запретить операции с российским суверенным долгом со сроком погашения более двух недель. Пока в качестве потенциальной цели рассматриваются только новые размещения. Крайний случай – включение уже обращающихся выпусков – окажет серьезное влияние на российскую экономику, а также негативно скажется на финансовом результате иностранных инвесторов. Россия имеет высокую степень интеграции в мировую финансовую систему – в руках нерезидентов находится около $43 млрд суверенного долга России в форме ОФЗ и еврооблигаций. Поэтому эксперты "Атона" считают, что такой экстремальный сценарий маловероятен.

"Туманные комментарии США в отношении «запрета всех операций со всем имуществом и долями в имуществе одного или нескольких российских финансовых институтов» вызвали опасения, что под ограничения могут попасть все долларовые транзакции российских госбанков. Общий объем долларовых депозитов в России превышает $80 млрд. Влияние на экономику было бы драматичным, если бы санкции были введены против крупнейших банков, таких как Сбербанк и ВТБ. На наш взгляд, санкции в отношении банков возможны, но, вероятно, будут ограничены одним или двумя банками меньшего масштаба, в то время как публичные имена (Сбербанк, ВТБ) должны быть в безопасности. США могут навредить и российской нефтяной промышленности, если будут введены меры, аналогичные санкциям против Ирана – т.е. запрет на покупку нефти. Однако такие жесткие меры также маловероятны, учитывая, что Россия добывает около 10% мировой нефти, тогда как США являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Европейские потребители также, вероятно, будут против санкций, предусматривающих запрет на экспорт газа", - полагают аналитики ИК "Атон".