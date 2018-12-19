Динамику российских индексов акций во второй половине торгов определит еженедельная статистика Минэнерго США по запасам сырой нефти - Dukascopy Bank SA

"В среду индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2344 пунктов. При этом основное движение наблюдалось в первые минуты торговой сессии, когда индекс МосБиржи опустился до отметки 2330 пунктов вслед за бумагами нефтегазовых компаний, которые отыгрывали снижение цен на нефть до минимальных значений текущего года. А вот на европейских биржах сегодня наблюдается слабый рост индексов. Впрочем, активность инвесторов продолжает оставаться низкой, так как участники рынка ждут завершения двухдневного заседания FOMC. Что касается второй половины дня, то динамику российских индексов акций определит содержание еженедельной статистики от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти, которая должна быть опубликована сегодня. Сокращение запасов сырья больше чем на 3 млн баррелей может стать поводом для коррекционного роста цен на нефть, что окажет поддержку рублю и акциям нефтегазовых компаний", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.