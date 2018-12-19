Пара доллар/рубль в силах достичь примерно 69 рублей - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Обратим внимание на главную валютную пару страны. Ранее мы сообщали о высоких рисках падения нефти на наступившей неделе, снижения S&P500, о рисках ослабления рубля. И пока что правы. Рисуем 2, пусть и короткие, трендовые линии. Линии указывают тревожную для рубля ситуацию. После скачка пары вверх, по факту персональных санкций против "Русала", "Реновы" и ряда предпринимателей, объявленных 14 апреля, каждый откат ее котировок вниз все менее значителен. С середины сентября это повышение пары компенсировалось снижением локальных вершин. Вчера нисходящий мини-тренд был пробит вверх, что усилило тяготение пары вверх. Сегодня тоже интересный день. На пресс-конференции главы ФРС под занавес торгов на российских площадках неплохи шансы на объявление повышенной на 0,25% ключевой ставки. Для доллара хорошо, для рубля в сравнении с долларом не очень. Добавим вчерашнюю резолюцию генассамблеи ООН по Крыму. Добавим цену нефти, пробившую вниз минимумы конца ноября. Американские и европейские акции, способные соскользнуть ниже. Все это увеличивает шансы на болезненный для держателей рублей скачок пары вверх.

А вывод? Он уже высказывался и остается для нас справедливым. Пара доллар/рубль в силах достичь примерно 69 рублей. Нельзя исключать и 70. Но каждый следующий шаг цены вверх предполагает значительное меньшую вероятность этого шага. Скорее всего, кульминация валютной напряженности придется на конец декабря. Или, что будет особенно нервно, на январские праздники. Сопровождаться она должна подавленными суждениями аналитического сообщества и простых обывателей, в ожидании 80+. Мы это расценим как хорошую "почву" для открытия короткой позиции по доллару против рубля, которая, предположительно, стартует с 69-70 рублей за доллар, а закрываться будет на 65-60. Пока это гипотеза, но гипотеза рабочая и практическая", - комментирует ситуацию член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.