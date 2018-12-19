Краткосрочные риски дальнейшего снижения нефтяных цен сохраняются - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный коррекционный рост после ощутимой распродажи накануне. Нефть марки Brent по итогам вторника подешевела на 5.6%, а WTI – на 7.3%, достигнув минимальных отметок с осени 2017г. Основной причиной усиления негативных настроений на рынке выступает рост опасений о возможном переизбытке предложения сырья. Стоит напомнить, что согласно декабрьскому отчету ОПЕК запасы в странах ОЭСР вновь превысили уровень 5-летних средних значений. Отчет американского института нефти (API) опубликованный накануне лишь подкрепил растущие опасения о возможном переизбытке сырья на рынке. Коммерческие запасы нефти согласно данным API выросли по итогам отчетной недели на 3.4 mb, запасы бензина также выросли +1.8 mb. Сегодня в фокусе рынка статистика от Минэнерго США и итоги заседания ФРС. Краткосрочно риски дальнейшего снижения нефтяных цен сохраняются. Ориентирами по Brent выступят отметки $55-58/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти эксперты "Нордеа Банка".