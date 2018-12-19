Ожидаем увидеть очень сильные финансовые результаты российских нефтегазовых компаний за 2018 - ИК "Атон"

Уникальная комбинация высоких цен на нефть и слабого рубля, динамика которого оторвалась от нефтяных котировок, предполагает исключительно сильные финансовые результаты российских нефтегазовых компаний в 2018, уверены аналитики ИК "Атон". Кроме того, эксперты ожидают, что в 2019 цена на нефть в рублевом выражении будет высокой на фоне мер ОПЕК+, сильного недоинвестирования в секторе с 2014 и сохраняющейся геополитической напряженности.

"Решение ОПЕК+ ограничить добычу нефти на 1.2 млн барр. в сутки в 2019 в сочетании с иранскими санкциями дает нам возможность довольно оптимистично смотреть на перспективы цен на нефть в 2019, - указывают специаоисты ИК. - В наши модели для нефтяных компаний мы закладываем цену Brent $70/ барр. Сильный рост добычи нефти в США на фоне устранения узких мест на местных трубопроводах и замедление роста спроса на нефть в мире – два основных риска для цены нефти в следующем году. Укрепление доллара США к корзине мировых валют является еще одним риском. Наш прогноз по рублю на следующий год составляет 64 руб/$, что предполагает некоторое укрепление национальной валюты по сравнению с текущим спотом. При этом мы ожидаем, что рублевая цена Brent составит 4.5 тыс руб./барр., что значительно ниже исторического максимума, наблюдавшегося в октябре 2018 (5.5 тыс руб./барр. +)".

После публикации исключительно сильных финансовых результатов за 3К18, и учитывая, что уже середина декабря, эксперты "Атона" ожидают увидеть очень сильные финансовые результаты за 2018, которые будут опубликованы российскими нефтегазовыми мейджорами в феврале-марте следующего года. Такой сильный рост финансовых показателей объясняется двумя основными причинами. 1). Благоприятная макроэкономическая среда; 2). Рост добычи нефти, наблюдавшийся по состоянию на июнь 2018 после смягчения ограничений ОПЕК+.

Акции превращаются в дивидендные истории

"Высокая прибыль де-факто превратила ряд нефтегазовых бумаг в привлекательные дивидендные истории, хотя и менее убедительные, чем в металлургии, - подчеркивается в аналитическом обзоре "Атона". - Например, Роснефть сейчас предлагает дивидендную доходность около 6% по сравнению с 2-3% исторически. Привилегированные акции Татнефти предлагают двузначную дивидендную доходность (11%). Абсолютным лидером являются привилегированные акции Сургутнефтегаза, выигрывающие от сильной цены на нефть и слабого рубля – эта бумага всегда считалась идеальной защитой от ослабления рубля. Исходя из нашего прогноза курса рубля на конец 2019 (66 руб./$), мы ожидаем дивиденды в размере 6 руб. на акцию или доходность 16%".

Также аналитики ИК указывают, что в 2019 начинает действовать т.н. большой налоговый маневр (БНМ), который предполагает линейное сокращение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты к 2024 на фоне пропорционального повышения налога на добычу полезных ископаемых. Чтобы сохранить рентабельность переработки, БНМ подразумевает неизбежное перекладывание более высоких затрат НПЗ на конечных потребителей нефтепродуктов через более высокие розничные цены. Эксперимент с внедрением налога на дополнительный доход (НДД) для ряда месторождений в России является еще одним важным событием, на которое стоит обратить внимание в 2019.

"Наши топ-идеи выбраны на базе профиля FCF, дивидендных стратегий и перспектив роста. Мы предпочитаем Роснефть (ROSN LI, ПОКУПАТЬ, Цель – $8.5), особенно после существенной коррекции акций, ЛУКОЙЛ (LKOD LI, ПОКУПАТЬ, Цель – $93) и Газпром (OGZD LI; ПОКУПАТЬ, Цель – $6.4). Среди менее ликвидных имен нам также нравится Газпром нефть (GAZ LI, ПОКУПАТЬ, Цель – $34)", - резюмируют эксперты ИК "Атон".