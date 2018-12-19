Как таковых поводов для резкой коррекции цен на нефть нет - Росбанк

"Новогодние и рождественские "подарки" от сырьевых рынков выглядят далеко не позитивно. В ходе вчерашней сессии нефтяные "бенчмарки" потеряли 4,5-6%, в результате чего стоимость барреля Brent опустилась до $56. Как таковых поводов для резкой коррекции нет, однако фон формируется преимущественно негативный. Со стороны спроса довлеет негатив из-за споров между Китаем и США, которые могут ослабить интерес к сырью в ходе 2019 года. Со стороны предложения дополнились риски для эффективности соглашения ОПЕК+. В частности, Американский Институт Энергетики (EIA) в понедельник опубликовал прогноз роста добычи на сланцевых месторождениях до 8,03 Мб/день (+100 Тб/день). Аналитики Societe Generale также отмечают, что участники сырьевого рынка могут ожидать подтверждения того, что соглашение ОПЕК+ реализуется полностью и приводит к сокращению запасов. Но данные смогут продемонстрировать это лишь на протяжении 1п'19. Возможно, краткосрочный перелом в настроении сформируется после решения ФРС, от которого многие ожидают смягчения риторики и смещения прогнозных "точек" на 2019 год вниз", - отмечают в Росбанке.