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Главная / Мнения аналитиков / Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб
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19 декабря 2018 года 10:12
Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб
Российские индексы вчера упали под влиянием дешевеющей нефти и снижающихся фондовых индексов Азии и Европы, напоминает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. Индекс РТС потерял почти 0,7%, а индекс MOEX – около 0,4%. Европейские рынки оставались в красной зоне, Euro Stoxx 50 сбросил 0,8%. В США индекс S&P 500 не изменился по итогам торгов, а Nasdaq прибавил 0,5%. ФРС сегодня вечером объявит свое решение по ставке. Ожидается, что на этот раз ставка будет повышена, но более важной для рынка станет оценка текущего состояния и перспектив американской и мировой экономик, а также комментарии ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла на пресс-конференции, посвященные будущей политике регулятора. Мягкая риторика может вызвать ослабление доллара и поддержать развивающиеся рынки. Накануне президент Трамп в очередной раз предостерег ФРС от «еще одной ошибки», подразумевая повышение ставки. Нефтяные котировки вчера днем снижались, а вечером обвалились, цена Brent опускалась ниже 56 долл./барр. "Очередную волну беспокойства вызвал отчет Минэнерго США, в котором повышены оценки роста добычи сланцевой нефти в стране в 2019 г., - указывает эксперт. - Кроме того, растут опасения, что мировая экономика замедлится и сокращения добычи нефти странами ОПЕК будет недостаточно для поддержания баланса спроса/предложения. Сегодня выйдут данные о состоянии коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 14 декабря. Прогноз рынка, консолидированный агентством Bloomberg, предполагает падение запасов сырой нефти на 2,5 млн барр. и рост запасов бензина на 1,6 млн барр. API считает, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 3,5 млн барр., а бензина – на 1,8 млн барр. Азиатские индексы сегодня не растут, хотя новость о том, что переговоры США и КНР по торговле начнутся в январе, должна была бы поддержать китайский рынок. Фьючерс на S&P 500 дорожает. Нефтяные цены немного отскочили вверх от вчерашних вечерних минимумов. Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве. Индекс РТС начнет день снижением на 1,3%".
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20 декабря 2018 года 09:01
"Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Единогласное решение членов Комитета по открытым рынкам ФРС США о повышении целевого диапазона базовой процентной ставки на 0,25 п.п., хотя и было во многом ожидаемым, вызвало негативную реакцию на... читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:34
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вышел в плюс по индексу МосБиржи за счет коррекционного роста нефти, отскока индексов в Европе и США и ослабления рубля. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:32
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне провальных результатов Минфина РФ по размещению ОФЗ. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:20
Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду относительно стабильны в ожидании объявления вечером итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:02
Ослабление рубля к доллару происходило не только вопреки распродажам USD на forex, но и вопреки росту нефтяных котировок - ИК "Велес Капитал"
"Утром рубль открылся укреплением и в первый час торгов был близок к достижению отметки 67 в паре с долларом. В последующие часы пара консолидировалась в узком диапазоне 67,1-67,2 руб., однако после полудня американская валюта перешла в наступление на внутреннем рынке. Так, еще до окончания... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:12
Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен - ИК "ФИНАМ"
"Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен и пробил этот коридор наверх. Пока потери скромные, и достижение 67.35 ещё ни о чём не говорит, ведь всё может в корне измениться уже после 22.00. Ключевая валютная пара евро/доллар замерла на рубеже... читать дальше
.19 декабря 2018 года 17:22
"На рынке "черного золота" растет беспокойство относительно рисков перепроизводства и замедления роста мировой экономики, - указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Опубликованные в понедельник свежие данные по сланцевой индустрии в США показали увеличение... читать дальше
.19 декабря 2018 года 16:41
"Российский фондовый рынок в среду снова демонстрирует слабость, что неудивительно, ведь вчера цены на нефть рухнули ещё на 6%, до новых минимумов за последние почти 1,5 года. Рублёвый индекс "Московской биржи" теряет скромные 0,3%, торгуясь в районе 2345 пунктов, при этом валютный РТС снижается... читать дальше
.19 декабря 2018 года 16:16
"В первой половине дня рубль пытался укрепляться, достигая в моменте отметки 67,01 за доллар. Однако нефть продолжила дешеветь, чем нарушила планы оптимистов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3795 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная снизилась до... читать дальше
.19 декабря 2018 года 15:44
В случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит - Аналитика Онлайн
"Российский рубль попал в "крутой штопор" после снижения нефтяных котировок накануне. Ранее мы уже неоднократно говорили о необходимости покупок доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Целями до конца текущего года называли диапазон от 67 до 68, который уже фактически достигнут. Однако в... читать дальше
.19 декабря 2018 года 15:30
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз после небольшого утреннего укрепления и снижается к бивалютной корзине перед оглашением последнего в этом году решения ФРС США по ставке. читать дальше
.19 декабря 2018 года 15:17
Доллар будет находиться в диапазоне 66,7-67,9 рубля, евро - в коридоре 76-77,4 рубля - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль днем стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая попытки европейской валюты на forex закрепиться в районе 1,14 доллара. Рост интереса к "защитным" активам в преддверии решения ФРС США по ставке поддерживает давление на российскую валюту. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом... читать дальше
.19 декабря 2018 года 14:45
"Пара USD/JPY активно снижается с прошлой пятницы, когда котировки пытались прорваться к отметке 1.14. Теперь же цена уже вплотную приблизилась к уровню 112.00 и рискует утратить важную поддержку в случае усиления давления на американскую валюту. Впрочем, этого может и не произойти по нескольким... читать дальше
.19 декабря 2018 года 14:19
Риски новых санкций, о которых аналитики ИК "Атон" писали в своей Стратегии 2018, отчасти реализовались, но не ушли с радаров, и будут, по мнению экспертов компании, продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019 года. Более того, в свете недавнего конфликта в Керченском проливе... читать дальше
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