Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб

Российские индексы вчера упали под влиянием дешевеющей нефти и снижающихся фондовых индексов Азии и Европы, напоминает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. Индекс РТС потерял почти 0,7%, а индекс MOEX – около 0,4%. Европейские рынки оставались в красной зоне, Euro Stoxx 50 сбросил 0,8%. В США индекс S&P 500 не изменился по итогам торгов, а Nasdaq прибавил 0,5%. ФРС сегодня вечером объявит свое решение по ставке. Ожидается, что на этот раз ставка будет повышена, но более важной для рынка станет оценка текущего состояния и перспектив американской и мировой экономик, а также комментарии ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла на пресс-конференции, посвященные будущей политике регулятора. Мягкая риторика может вызвать ослабление доллара и поддержать развивающиеся рынки. Накануне президент Трамп в очередной раз предостерег ФРС от «еще одной ошибки», подразумевая повышение ставки. Нефтяные котировки вчера днем снижались, а вечером обвалились, цена Brent опускалась ниже 56 долл./барр.

"Очередную волну беспокойства вызвал отчет Минэнерго США, в котором повышены оценки роста добычи сланцевой нефти в стране в 2019 г., - указывает эксперт. - Кроме того, растут опасения, что мировая экономика замедлится и сокращения добычи нефти странами ОПЕК будет недостаточно для поддержания баланса спроса/предложения. Сегодня выйдут данные о состоянии коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 14 декабря. Прогноз рынка, консолидированный агентством Bloomberg, предполагает падение запасов сырой нефти на 2,5 млн барр. и рост запасов бензина на 1,6 млн барр. API считает, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 3,5 млн барр., а бензина – на 1,8 млн барр. Азиатские индексы сегодня не растут, хотя новость о том, что переговоры США и КНР по торговле начнутся в январе, должна была бы поддержать китайский рынок. Фьючерс на S&P 500 дорожает. Нефтяные цены немного отскочили вверх от вчерашних вечерних минимумов. Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве. Индекс РТС начнет день снижением на 1,3%".