Ожидаем снижения индекса МосБиржи до отметки 2330 пунктов - Dukascopy Bank SA

"На момент начала торгов на "Московской бирже" сложился довольно неоднозначный внешний фон. Так, на азиатских биржах наблюдается разнонаправленная динамика индексов, вызванная ожиданиями завершения последнего в этом году заседания FOMC. Стоимость барреля марки Brent рухнула до минимальных значений текущего года, опустившись до $56,62 за баррель. Курс рубля относительно доллара США последовал за ценами на нефть, завершив вчерашние торги на уровне 67,2825 руб./долл. Таким образом, сегодня утром мы ожидаем снижения индекса МосБиржи до отметки 2330 пунктов на фоне падения котировок акций нефтегазовых компаний, которые двигаются вслед за нефтью. В дальнейшем настроения инвесторов определят итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, которое завершается сегодня", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.