19 декабря 2018 года 09:53
Утренние прогнозы: отрицпательная территория, консолидация
В среду большинство аналитиков прогнозируют некторое снижение на старте торгов акциями из-за ухудшения внешнего фона.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон можно назвать нейтральным. Однако отечественный рынок может встретить день небольшой просадкой, реагируя на вечерние потери нефти. Между тем активность в течение дня будет низкой, так как многие воздержатся от действий перед решением ФРС. Соответственно, отечественные индексы и рубль проведут основную часть дня в режиме консолидации".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов вероятна приостановка коррекции вниз после выхода к уровню 1100 пунктов по индексу РТС. На мировых рынках в целом возможно некоторое затишье перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке (22:00 мск) и последующей пресс-конференцией Дж. Пауэлла (22:30 мск). Хотя повышение целевого диапазона ставки ФРС на 0,25 п.п. считается наиболее вероятным сценарием, нельзя сказать о полной определенности в ожиданиях. Так, вероятность сохранения ставки без изменений, рассчитанная Bloomberg по котировкам деривативов, оценивается примерно в 32%".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2340, 2330 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи значимой отметки 2350 пунктов. Это связано с тем, что утреннее улучшение внешнего фона лишь отчасти сглаживает негативный эффект от сильной вечерней просадки нефтяных фьючерсов".
"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Учитывая вчерашнее падение нефтяных котировок на более чем 5% (30% с максимумов октября) и слабую динамику мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи сегодня может продолжить движение вниз, а актуальным диапазоном будет выступать район в 2330-2350 пунктов".
Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Сегодня утром мы ожидаем снижения индекса МосБиржи до отметки 2330 пунктов на фоне падения котировок акций нефтегазовых компаний, которые двигаются вслед за нефтью".
Опубликовано: /Финмаркет/
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