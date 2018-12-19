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Главная / Мнения аналитиков / В начале среды рубль может отыграть часть вчерашних потерь - Промсвязьбанк
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19 декабря 2018 года 09:03
В начале среды рубль может отыграть часть вчерашних потерь - Промсвязьбанк
"Сегодня на открытии торгов мы ожидаем умеренного коррекционного роста рубля. Продажи валюты со стороны экспортеров будут способствовать укреплению национальной валюты. Однако закрепление нефти марки Brent ниже 57 долларов вряд ли позволит рублю отыграть существенную часть вчерашних потерь. В результате американская валюта сохранит позиции выше 67 рублей - уровня, выступавшего верхней границей узкой консолидации, в которой пара доллар/рубль провела первую половину декабря. В дальнейшем мы ожидаем перехода в консолидацию над этой отметкой. Основным фактором, который определит сегодняшнее закрытие валютного рынка, станет решение американского регулятора по ставке. И если подъем ставки в США ожидается инвесторами, то основное внимание игроков будет уделено комментариям, сопутствующим данному решению. Если они дадут повод инвесторам снизить ожидания относительно количества повышений ставки в Штатах в следующем году, это может стимулировать покупки по всему спектру высокорисковых активов. В этом случае рубль под конец торгов получит дополнительную поддержку, а пара доллар/рубль вернется в коридор 66-67 рублей", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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20 декабря 2018 года 09:01
"Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Единогласное решение членов Комитета по открытым рынкам ФРС США о повышении целевого диапазона базовой процентной ставки на 0,25 п.п., хотя и было во многом ожидаемым, вызвало негативную реакцию на... читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:34
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вышел в плюс по индексу МосБиржи за счет коррекционного роста нефти, отскока индексов в Европе и США и ослабления рубля. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:32
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне провальных результатов Минфина РФ по размещению ОФЗ. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:20
Москва. 19 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду относительно стабильны в ожидании объявления вечером итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 декабря 2018 года 19:02
Ослабление рубля к доллару происходило не только вопреки распродажам USD на forex, но и вопреки росту нефтяных котировок - ИК "Велес Капитал"
"Утром рубль открылся укреплением и в первый час торгов был близок к достижению отметки 67 в паре с долларом. В последующие часы пара консолидировалась в узком диапазоне 67,1-67,2 руб., однако после полудня американская валюта перешла в наступление на внутреннем рынке. Так, еще до окончания... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:12
Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен - ИК "ФИНАМ"
"Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен и пробил этот коридор наверх. Пока потери скромные, и достижение 67.35 ещё ни о чём не говорит, ведь всё может в корне измениться уже после 22.00. Ключевая валютная пара евро/доллар замерла на рубеже... читать дальше
.19 декабря 2018 года 17:22
"На рынке "черного золота" растет беспокойство относительно рисков перепроизводства и замедления роста мировой экономики, - указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Опубликованные в понедельник свежие данные по сланцевой индустрии в США показали увеличение... читать дальше
.19 декабря 2018 года 16:41
"Российский фондовый рынок в среду снова демонстрирует слабость, что неудивительно, ведь вчера цены на нефть рухнули ещё на 6%, до новых минимумов за последние почти 1,5 года. Рублёвый индекс "Московской биржи" теряет скромные 0,3%, торгуясь в районе 2345 пунктов, при этом валютный РТС снижается... читать дальше
.19 декабря 2018 года 16:16
"В первой половине дня рубль пытался укрепляться, достигая в моменте отметки 67,01 за доллар. Однако нефть продолжила дешеветь, чем нарушила планы оптимистов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3795 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная снизилась до... читать дальше
.19 декабря 2018 года 15:44
В случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит - Аналитика Онлайн
"Российский рубль попал в "крутой штопор" после снижения нефтяных котировок накануне. Ранее мы уже неоднократно говорили о необходимости покупок доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Целями до конца текущего года называли диапазон от 67 до 68, который уже фактически достигнут. Однако в... читать дальше
.19 декабря 2018 года 15:30
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз после небольшого утреннего укрепления и снижается к бивалютной корзине перед оглашением последнего в этом году решения ФРС США по ставке. читать дальше
.19 декабря 2018 года 15:17
Доллар будет находиться в диапазоне 66,7-67,9 рубля, евро - в коридоре 76-77,4 рубля - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль днем стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая попытки европейской валюты на forex закрепиться в районе 1,14 доллара. Рост интереса к "защитным" активам в преддверии решения ФРС США по ставке поддерживает давление на российскую валюту. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом... читать дальше
.19 декабря 2018 года 14:45
"Пара USD/JPY активно снижается с прошлой пятницы, когда котировки пытались прорваться к отметке 1.14. Теперь же цена уже вплотную приблизилась к уровню 112.00 и рискует утратить важную поддержку в случае усиления давления на американскую валюту. Впрочем, этого может и не произойти по нескольким... читать дальше
.19 декабря 2018 года 14:19
Риски новых санкций, о которых аналитики ИК "Атон" писали в своей Стратегии 2018, отчасти реализовались, но не ушли с радаров, и будут, по мнению экспертов компании, продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019 года. Более того, в свете недавнего конфликта в Керченском проливе... читать дальше
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