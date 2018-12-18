Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. - ИК "Велес Капитал"

"С учетом стартовавшего в понедельник периода обязательных платежей в бюджет Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. Однако банки не стали менять объем позиции на депозитах и, как и неделей ранее, разместили на аукционе 1,4 трлн руб. Ставка МБК MosPrime o/n во вторник практически не изменилась, составив 7,92% годовых. Для валютного рынка основным событием станет завтрашнее решение ФРС по процентной ставке. Курс на повышение процентных ставок в США остается в силе, вероятность повышения ставки 19 декабря по-прежнему высокая. Тем не менее, на рынке уже имеются определенные сомнения в жесткости американского регулятора на следующий год. Если по итогам заседания ФРС и ее руководителю удастся развеять сомнения инвесторов, то доллар на какое-то время ожидает волна покупок на глобальных площадках, хотя вероятно лишь на краткосрочный период, так как в целом ничего принципиально нового инвесторы не узнают. Если же сомнения участников рынка в возможном замедлении темпов нормализации процентной политики в США подтвердятся, то глобальные распродажи американской валюты могут иметь более длительный характер, что окажет серьезную поддержку рублю", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко

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