Мы сохраняем наш прогноз по Brent на 2019 на уровне $70/ барр. - ИК "Атон"

"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем перспективы цен на нефть в 2019, и в наших моделях закладываем цену Brent $70/барр. Сильный рост добычи нефти в США на фоне устранения узких мест на местных трубопроводах и замедление роста спроса на нефть в мире – два основных риска, которые будут влиять на цену на нефть в следующем году. Еще один риск – укрепление доллара США к корзине мировых валют. Наш прогноз по рублю на следующий год составляет 64 руб./$, что предполагает некоторое укрепление национальной валюты по сравнению с текущим спотом. При этом мы ожидаем, что рублевая цена Brent составит 4.5 тыс руб./барр., что значительно ниже исторического пика, наблюдавшегося в октябре 2018 (5.5 тыс руб./барр. +), но все еще выше текущего спота. Это отражает довольно сильную комбинацию цены на нефть и курса рубля, которая в последний раз наблюдалась в начале 2015".

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК в 2014-2015 на собственном горьком опыте поняли, что саморегулирование не работает в случае рынка нефти. Фактически, оно может даже привести к результатам для экономики стран-экспортеров нефти, прямо противоположным ожиданиям. По этой причине готовность к сокращению добычи, выраженная Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК на заседании ОПЕК+ 6-7 декабря, является, по мнению экспертов ИК "Атон", логичной. Имея Россию в качестве союзника на рынке нефти, группа ОПЕК укрепляет свои позиции, и регулирование добычи крупнейшими странами-экспортерами оказывает все большее влияние на цены на нефть. "Мы не ожидаем, что обязательства России по сокращению добычи будут особенно болезненными для отечественной нефтяной отрасли, поскольку России удалось установить новый постсоветский рекорд по уровню добычи нефти в 2018, - резюмируют специалисты ИК.

- Положительным фактором может стать потенциальное сокращение добычи в Венесуэле – не ясно, насколько страна сократит добычу нефти в 2019 в условиях разворачивающегося экономического кризиса. Иран – еще один фактор неопределенности, поскольку введение эмбарго на экспорт нефти все еще вызывает вопросы, после того, как для восьми стран, которые являются крупнейшими покупателями иранской нефти, ОПЕК сделала исключения. Члены ОПЕК+ намерены вновь встретиться в апреле 2019, чтобы оценить перспективы рынка нефти, и мы считаем, что исключения для ряда стран – крупнейших покупателей иранской нефти, которые в основном действительны до мая 2019, будут играть важную роль в дальнейшей политике ОПЕК+".