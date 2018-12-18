Россия остается рискованной инвестицией, но с заманчивым минимальным вознаграждением в виде щедрой дивидендной доходности - ИК "Атон"

Заглядывая в 2019, аналитики ИК "Атон" видят неплохой шанс на то, что акции мировых развивающихся рынков снова будут опережать развитые рынки, и особенно, рынка США, поскольку:

1. "Исключительность" США подходит к концу, т.к. эффект бюджетного стимулирования рассеивается. Это должно привести к сближению темпов роста в США и в других странах и обратить внимание инвесторов на упавшие фондовые рынки в сегментах EM и DM за пределами США;

2. Валюты EM стабилизировались после падения этого года;

3. Доллар США должен развернуться вниз после ралли в этом году. Исторически он характеризуется очень сильной обратной корреляцией с динамикой акций развивающихся рынков.

"Тем не менее, как мы увидели после блестящей динамики EM в 2017, такой оптимистичный взгляд на развивающиеся рынки означает, что Россия, вероятно, будет отставать от EM, поскольку инвесторы вернутся на упавшие азиатские рынки на фоне снижения угрозы дальнейшей эскалации торговой войны: мы особенно выделяем Китай, Корею и Индонезию", - прогнозируют эксперты ИК.

В столь неудачный для мировых рынков год российские акции опередили все основные фондовые рынки и показали неплохую положительную доходность +7% в долларах США (включая дивиденды), несмотря на давление санкций, торговые войны, снижение валют EM, глобальное неприятие риска и другие негативные факторы. Этот феномен, скорее всего является, следствием опережающего роста стоимости качественных активов в глобальном масштабе и благоприятной конъюнктуры цен на нефть в 2018, полагают в ИК "Атон". Если не принимать во внимание политические риски, российский фондовый рынок можно охарактеризовать как «глубоко недооцененный», поскольку он сочетает в себе самую высокую дивидендную доходность (7.2%) среди крупных рынков и самый низкий P/E (2019: 5.4x), а также почти рекордный дисконт к EM по форвардным оценкам (50%).

Учитывая вышесказанное, российский рынок, по мнению спеуиалистов ИК, должен вырасти в абсолютном выражении, особенно принимая во внимание потенциал роста цен на нефть, которые растеряли весь рост предыдущих 12 месяцев. Однако, в связи с риском введения дальнейших санкций со стороны США и туманными перспективами нормализации отношений встроенная премия за риск для российского рынка, вероятно, сохранится и будет препятствовать значительным притокам капитала на российский рынок.

"Таким образом, Россия остается рискованной инвестицией, но с заманчивым минимальным вознаграждением в виде щедрой дивидендной доходности, - полагают аналитики ИК "Атон". - Что касается позиционирования по секторам, мы продолжаем отдавать предпочтение экспортерам, а не компаниям, ориентированным на внутренний рынок. Инвестиционный фон 2019 мало отличается от прошлого года: уровень риска санкций со стороны США остается неизменным, подразумевая минимальный потенциал для укрепления рубля (хотя российское правительство не особенно заинтересовано в удорожании национальной валюты в свете бюджетного правила). Следовательно, российские экспортеры должны продолжать генерировать устойчивые денежные потоки, которые будут распределяться между дивидендами и инвестициями. Условия для компаний, ориентированных на внутренний рынок, будут оставаться жесткими: располагаемый доход россиян по-прежнему будет расти очень медленно, НДС будет повышен на 2 пп до 20%, розничные процентные ставки вновь начали расти, а доверие потребителей не высоко, стимулируя скорее сбережения, нежели расходы. Мы по-прежнему предлагаем увеличивать долю в отдельных нефтегазовых компаниях (Газпром, ЛУКОЙЛ), металлургических компаниях (Полюс, ММК) и ИТ-акциях (Яндекс) ввиду их привлекательных оценок и отличного роста EPS. Среди ориентированных на внутренний рынок историй нам все еще нравится Сбербанк, но его динамика неразрывно связана с общим настроем инвесторов в отношении России. В акциях второго эшелона, но высокого качества, мы выделяем Globaltrans, который также обслуживает экспортеров и поэтому получает наш голос. Мы сохраняем осторожность в отношении ритейлеров и телекомов".