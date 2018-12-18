Природный газ дешевеет на прогнозах теплой погоды - Julius Baer

"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой погоды подразумевают сокращение спроса на энергоносители для отопления домов. Кроме того, опубликованный накануне ежемесячный прогноз по добыче сланцевой нефти и газа указывает на сильный рост добычи в ближайшие месяцы. В итоге игроки испытывают все меньше беспокойства относительно нехватки предложения и объемов резервов ниже средних сезонных уровней. Фиксация прибыли на фьючерсном рынке, на котором хедж-фонды и другие инвесторы аккумулировали значительный объем длинных позиций, вероятно, усилила распродажу. Зимний отопительный сезон, как правило, сопровождается резким колебанием цен. Холода еще придут, а нынешние объемы запасов топлива создают благодатную почву для беспокойства по поводу баланса спроса и предложения и для скачков цен. После окончания зимы увеличение добычи покроет внутренний спрос, а экспорт СПГ позволит восстановить баланс на рынке. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и ожидаем движение котировок природного газа на уровне 3,5 долл. США за миллион британских термальных единиц в краткосрочной перспективе".