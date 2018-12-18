Российские акции и облигации по мультипликаторам и кредитным спредам остаются самыми недооцененными среди своих аналогов - ITI Capital

"Мы полагаем, что в первые шесть месяцев 2019 года динамика роста развивающихся рынков будет лучше, чем во втором полугодии. Это обусловлено сезонными факторами, а также структурными рисками. Эти риски связаны с усилением волатильности и ухудшением макроэкономических показателей (в отличие от минувшего года, когда главным фактором риска было повышение процентных ставок). В то же время вероятность глобальный рецессии может превысить 50% уже в 2020 г. Проблемы торговых войн и геополитической напряженности, по нашему мнению, будут менее актуальны, чем в 2018 году, поэтому мы отдаем предпочтение стратегии "точечного выбора". Несмотря на сдержанно позитивную динамику роста прибыли на развивающихся рынках, мы полагаем, что потенциал такого роста ограничен. Рост рентабельности ограничен (в среднем она на 0,6 п. п. ниже долгосрочного среднего уровня, который составляет 9,4%) после активного роста в начале цикла 2016-2017 годов. Долларовые процентные ставки сравнительно высоки, а потребительский спрос снизился. На развивающихся рынках долга (за исключением российского, мексиканского и других отдельных эмитентов) потенциал сокращения кредитных спредов также ограничен. В 2018 году эти спреды расширились более чем на 110 б. п. В первом квартале 2018 года цены еврооблигаций развивающихся стран были самыми высокими за период с 2013 года. Сейчас мы наблюдаем коррекцию относительно этих максимумов на фоне ухудшающейся макроэкономической динамики и менее благоприятной глобальной конъюнктуры. Потенциал снижения стоимости валютного долга составляет в лучшем случае 50 б. п, но для отдельных эмитентов, таких как суверенный долг России, потенциал роста существенно выше. Российские активы (как акции, так и облигации) по мультипликаторам и кредитным спредам остаются самыми недооцененными среди своих аналогов в связи с высоким уровнем странового риска, что и удерживает нерезидентов от активных покупок", - отмечают в ITI Capital.