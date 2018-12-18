Падение отечественных фондовых индексов может продолжиться - "Открытие Брокер"

"После очередного "разгрома" накануне у инвесторов появляются надежды на то, что ФРС смягчит свой подход к будущим повышениям ставки, что будет рассматриваться в качестве позитива для рискованных активов. С другой стороны, графики основных индексов указывают на сильную перепроданность. Среди активных бумаг могут оказаться акции Oracle Corp., которая накануне отчиталась лучше ожиданий. Johnson and Johnson объявляет о программе обратного выкупа, что, вероятно, является попыткой компенсировать репутационные потери из-за скандала с обнаружением асбеста в продукции для детей. К сожалению, возможный отскок на американском рынке мало поможет отечественным активам. Риски дальнейшего падения котировок нефти вкупе с ростом рисков новых ограничений не способствуют покупкам. Соответственно, падение индексов может продолжиться", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.