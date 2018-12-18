Фондовый рынок, вероятнее всего, и дальше будет снижаться - Аналитика Онлайн

"Текущая торговля близ годовых минимумов, например, по индексу S&P 500 - это довольно тревожный сигнал, особенно с учетом того, что сейчас подходит к концу очередной финансовый год. Обычно все ждут предновогоднего ралли, но здесь его уже явно не будет. Сейчас хорошо было бы закрыть текущий год выше годовых минимумов. Динамика американского рынка - это явный сигнал того, что инвесторы не хотят сейчас рисковать, иначе под удар попадут рисковые активы. Это не только акции американских компаний, но и активы развивающихся рынков. В том числе и российский фондовый рынок, падает не зря, вероятнее всего, и дальше будет снижаться", - предупреждает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.