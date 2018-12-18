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Главная / Мнения аналитиков / Фондовый рынок, вероятнее всего, и дальше будет снижаться - Аналитика Онлайн
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18 декабря 2018 года 15:25
Фондовый рынок, вероятнее всего, и дальше будет снижаться - Аналитика Онлайн
"Текущая торговля близ годовых минимумов, например, по индексу S&P 500 - это довольно тревожный сигнал, особенно с учетом того, что сейчас подходит к концу очередной финансовый год. Обычно все ждут предновогоднего ралли, но здесь его уже явно не будет. Сейчас хорошо было бы закрыть текущий год выше годовых минимумов. Динамика американского рынка - это явный сигнал того, что инвесторы не хотят сейчас рисковать, иначе под удар попадут рисковые активы. Это не только акции американских компаний, но и активы развивающихся рынков. В том числе и российский фондовый рынок, падает не зря, вероятнее всего, и дальше будет снижаться", - предупреждает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
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18 декабря 2018 года 19:00
Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. - ИК "Велес Капитал"
"С учетом стартовавшего в понедельник периода обязательных платежей в бюджет Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. Однако банки не стали менять объем позиции на депозитах и, как и неделей... читать дальше
.18 декабря 2018 года 18:25
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:50
Россия остается рискованной инвестицией, но с заманчивым минимальным вознаграждением в виде щедрой дивидендной доходности - ИК "Атон"
Заглядывая в 2019, аналитики ИК "Атон" видят неплохой шанс на то, что акции мировых развивающихся рынков снова будут опережать развитые рынки, и особенно, рынка США, поскольку: 1. "Исключительность" США подходит к концу, т.к. эффект бюджетного стимулирования рассеивается. Это должно привести к... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:23
"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:57
Российские акции и облигации по мультипликаторам и кредитным спредам остаются самыми недооцененными среди своих аналогов - ITI Capital
"Мы полагаем, что в первые шесть месяцев 2019 года динамика роста развивающихся рынков будет лучше, чем во втором полугодии. Это обусловлено сезонными факторами, а также структурными рисками. Эти риски связаны с усилением волатильности и ухудшением макроэкономических показателей (в отличие от... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:36
"После очередного "разгрома" накануне у инвесторов появляются надежды на то, что ФРС смягчит свой подход к будущим повышениям ставки, что будет рассматриваться в качестве позитива для рискованных активов. С другой стороны, графики основных индексов указывают на сильную перепроданность. Среди... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:12
"Рубль слабел вслед за нефтью, хотя "коллеги по сырьевому цеху" укрепляли свои позиции против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3895 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,92%, недельная выросла до 8,03%, а месячная повысилась до 8,29%. В целом можно... читать дальше
.18 декабря 2018 года 15:47
Если индекс МосБиржи опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью выходить из российских акций - ИК "ФИНАМ"
"Важных новостей сегодня нет, всё точки над "и" будут расставлены завтра вечером. Техническая картина по российским индексам стала меняться в худшую сторону, но говорить об окончательном развороте пока рано. Если вдруг индекс МосБиржи опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:37
Российский рынок акций будет торговаться в боковом тренде во второй половине дня - Dukascopy Bank SA
"После падения в первые минуты торговой сессии вторника индекс Московской биржи к середине дня консолидируется вблизи отметки 2335 пунктов. Все дело в том, что российский рынок оказался под давлением снижающихся акций российских нефтегазовых компаний, которые уже потеряли в среднем по 1-2%. Кроме... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 13:58
Снижение роста промпроизводства РФ - естественное следствие ухудшений макроэкономических прогнозов - Dukascopy Bank SA
Промышленное производство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 2,4% с октябрьских 3,7%, по итогам 11 месяцев рост промпроизводства составил 2,9%, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Росстат. В месячном выражении падение промпроизводства в ноябре составило 0,2% после роста на 5,8% в... читать дальше
.18 декабря 2018 года 13:23
Мы высоко оцениваем потенциал роста акций Татнефти и ожидаем относительно высокой дивидендной доходности по итогам 2019 г. - ИК "Велес Капитал"
"Мы повысили целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Татнефти на 5% и 10% соответственно. Основанием для пересмотра прогнозов стали более высокие, чем нами ожидалось, финансовые результаты компании в трех кварталах 2018 г. Мы по-прежнему считаем акции Татнефти одними из наиболее... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:47
Темпы роста производства сланцевой нефти в США являются существенным фактором в пользу котировок Brent ниже $60 - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent потеряла около $2 в цене за вчерашний день. Сегодня, продолжая снижаться, торгуется около $58,5/барр. в условиях падения мировых фондовых рынков. Участники рынка сомневаются в эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК, опасаясь растущей добычи американских сланцевиков. США, Россия и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:32
Без существенного смягчения позиции ФРС в отношении ставок доллару по силам спровоцировать серьезную распродажу рубля - FxPro
Российская валюта сумела избежать просадки в паре к доллару, но потеряла по отношению к евро, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. USD/RUB открыла торги во вторник с отметки 66.82: практически на уровнях закрытия предшествующих двух торговых сессий. Однако в большей степени такая... читать дальше
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