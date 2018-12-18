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18 декабря 2018 года 14:53
ФРС США становится прагматиком - Julius Baer
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До сих пор они внимательно следили за прогнозами отдельных членов Комитета по операциям на открытых рынках, которые влияют на определение кредитно-денежной политики ФРС и уровень процентных ставок. Как в ноябре заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, ставки находятся ниже средних исторических значений, но при этом "ниже широкого диапазона оценок того уровня, который считается нейтральным для экономики". Чиновник также сказал, что у ФРС нет определенного "пути" в плане изменения политики, но регулятор очень внимательно следит за поступающими данными по экономике и финансовому сектору. Вице-президент ФРС Рандал Кварлс недавно отметил, что чем сильнее ключевая ставка приближается к нейтральному уровню, тем менее эффективной она становится с точки зрения политики регулятора. "Таким образом, ФРС США уже подготовила рынки к собственному прагматичному поведению и ориентации на оперативную статистику, что значительно снижает важность традиционных прогнозов по изменению процентных ставок. Несмотря на бурный экономический рост, поддерживаемый высоким объемом потребления, общий индекс затрат на личное потребление, по которому ФРС оценивает инфляцию, замедлил рост до 2%, что соответствует "комфортному" для регулятора уровню, а прирост базового индекса упал до 1,8%. На этом фоне мы ожидаем, что Федеральный резерв понизит прогноз до максимум двух повышений ставки на 25 б.п. каждое в 2019 году (в сентябре прогнозировалось три), и одного в 2020 году. По оценкам рынков, ключевая ставка в следующем году вырастет всего на 15 б.п.", - заключает Янвиллем Акет.
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18 декабря 2018 года 19:00
Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. - ИК "Велес Капитал"
"С учетом стартовавшего в понедельник периода обязательных платежей в бюджет Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. Однако банки не стали менять объем позиции на депозитах и, как и неделей... читать дальше
.18 декабря 2018 года 18:25
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:50
Россия остается рискованной инвестицией, но с заманчивым минимальным вознаграждением в виде щедрой дивидендной доходности - ИК "Атон"
Заглядывая в 2019, аналитики ИК "Атон" видят неплохой шанс на то, что акции мировых развивающихся рынков снова будут опережать развитые рынки, и особенно, рынка США, поскольку: 1. "Исключительность" США подходит к концу, т.к. эффект бюджетного стимулирования рассеивается. Это должно привести к... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:23
"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:57
Российские акции и облигации по мультипликаторам и кредитным спредам остаются самыми недооцененными среди своих аналогов - ITI Capital
"Мы полагаем, что в первые шесть месяцев 2019 года динамика роста развивающихся рынков будет лучше, чем во втором полугодии. Это обусловлено сезонными факторами, а также структурными рисками. Эти риски связаны с усилением волатильности и ухудшением макроэкономических показателей (в отличие от... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:36
"После очередного "разгрома" накануне у инвесторов появляются надежды на то, что ФРС смягчит свой подход к будущим повышениям ставки, что будет рассматриваться в качестве позитива для рискованных активов. С другой стороны, графики основных индексов указывают на сильную перепроданность. Среди... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:12
"Рубль слабел вслед за нефтью, хотя "коллеги по сырьевому цеху" укрепляли свои позиции против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3895 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,92%, недельная выросла до 8,03%, а месячная повысилась до 8,29%. В целом можно... читать дальше
.18 декабря 2018 года 15:47
Если индекс МосБиржи опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью выходить из российских акций - ИК "ФИНАМ"
"Важных новостей сегодня нет, всё точки над "и" будут расставлены завтра вечером. Техническая картина по российским индексам стала меняться в худшую сторону, но говорить об окончательном развороте пока рано. Если вдруг индекс МосБиржи опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью... читать дальше
.18 декабря 2018 года 15:25
"Текущая торговля близ годовых минимумов, например, по индексу S&P 500 - это довольно тревожный сигнал, особенно с учетом того, что сейчас подходит к концу очередной финансовый год. Обычно все ждут предновогоднего ралли, но здесь его уже явно не будет. Сейчас хорошо было бы закрыть текущий год... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:37
Российский рынок акций будет торговаться в боковом тренде во второй половине дня - Dukascopy Bank SA
"После падения в первые минуты торговой сессии вторника индекс Московской биржи к середине дня консолидируется вблизи отметки 2335 пунктов. Все дело в том, что российский рынок оказался под давлением снижающихся акций российских нефтегазовых компаний, которые уже потеряли в среднем по 1-2%. Кроме... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 13:58
Снижение роста промпроизводства РФ - естественное следствие ухудшений макроэкономических прогнозов - Dukascopy Bank SA
Промышленное производство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 2,4% с октябрьских 3,7%, по итогам 11 месяцев рост промпроизводства составил 2,9%, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Росстат. В месячном выражении падение промпроизводства в ноябре составило 0,2% после роста на 5,8% в... читать дальше
.18 декабря 2018 года 13:23
Мы высоко оцениваем потенциал роста акций Татнефти и ожидаем относительно высокой дивидендной доходности по итогам 2019 г. - ИК "Велес Капитал"
"Мы повысили целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Татнефти на 5% и 10% соответственно. Основанием для пересмотра прогнозов стали более высокие, чем нами ожидалось, финансовые результаты компании в трех кварталах 2018 г. Мы по-прежнему считаем акции Татнефти одними из наиболее... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:47
Темпы роста производства сланцевой нефти в США являются существенным фактором в пользу котировок Brent ниже $60 - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent потеряла около $2 в цене за вчерашний день. Сегодня, продолжая снижаться, торгуется около $58,5/барр. в условиях падения мировых фондовых рынков. Участники рынка сомневаются в эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК, опасаясь растущей добычи американских сланцевиков. США, Россия и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:32
Без существенного смягчения позиции ФРС в отношении ставок доллару по силам спровоцировать серьезную распродажу рубля - FxPro
Российская валюта сумела избежать просадки в паре к доллару, но потеряла по отношению к евро, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. USD/RUB открыла торги во вторник с отметки 66.82: практически на уровнях закрытия предшествующих двух торговых сессий. Однако в большей степени такая... читать дальше
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