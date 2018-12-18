Снижение роста промпроизводства РФ - естественное следствие ухудшений макроэкономических прогнозов - Dukascopy Bank SA

Промышленное производство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 2,4% с октябрьских 3,7%, по итогам 11 месяцев рост промпроизводства составил 2,9%, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Росстат. В месячном выражении падение промпроизводства в ноябре составило 0,2% после роста на 5,8% в октябре. С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре наблюдалось падение на 0,4%.

Наибольший рост производства в ноябре (на 7,8% в годовом выражении) был зафиксирован в добыче полезных ископаемых. Рост в обработке в ноябре был нулевым, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов - 7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 2,4%. По итогам 2017 года промпроизводство в РФ, согласно данным Росстата, выросло на 2,1%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленности по итогам 2018 года на 3%.

"Полагаю, снижение роста промпроизводства, в первую очередь за счет стагнации, а в скором времени - и отрицательной динамики обрабатывающего производства, является естественным следствием ухудшений макроэкономических прогнозов, связанных, в первую очередь, с ухудшающейся конъюнктурой внутреннего рынка и ухудшающимися ожиданиями бизнеса. Дело в том, что эффект от инвестиционной активности в марте-апреле на сегодняшний момент фактически исчерпан, а новых импульсов к развитию промышленность пока не получает. Рубль подешевел к основным мировым валютам, однако экспорту это не помогло: снижение курса рубля на 6,5% за год не стало стимулом для развития экспорта в денежном выражении. Рост профицита торгового баланса говорит лишь о снижении импортной активности, в основном подготовленного сырья, что негативно отражается в первую очередь на росте производства", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.