Мы высоко оцениваем потенциал роста акций Татнефти и ожидаем относительно высокой дивидендной доходности по итогам 2019 г. - ИК "Велес Капитал"

"Мы повысили целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Татнефти на 5% и 10% соответственно. Основанием для пересмотра прогнозов стали более высокие, чем нами ожидалось, финансовые результаты компании в трех кварталах 2018 г. Мы по-прежнему считаем акции Татнефти одними из наиболее привлекательных бумаг в секторе с точки зрения полной доходности: мы высоко оцениваем потенциал роста ее акций и ожидаем относительно высокой дивидендной доходности по итогам 2019 г.", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

"Наш прогноз чистой прибыли Татнефти на следующий год на базе прогноза средней цены Brent в 70 долл. за баррель составляет 256 млрд руб., что соответствует дивидендам в размере 55 руб. на акцию по итогам всего 2019 г. из расчета 50% чистой прибыли по МСФО, - указывает эксперт ИК. - Исходя из текущих котировок, это соответствует дивидендной доходности на уровне 7% и 10% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно. Доходность «префов» находится выше среднеотраслевого значения, которое, по нашим оценкам, составит 7% в 2019 г., поэтому мы считаем, что этот вид акций компании можно рассматривать как выгодное вложение для инвесторов, которые ориентируются на акции с высокой дивидендной доходностью".