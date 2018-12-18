Темпы роста производства сланцевой нефти в США являются существенным фактором в пользу котировок Brent ниже $60 - Банк "Санкт-Петербург"

"Нефть Brent потеряла около $2 в цене за вчерашний день. Сегодня, продолжая снижаться, торгуется около $58,5/барр. в условиях падения мировых фондовых рынков. Участники рынка сомневаются в эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК, опасаясь растущей добычи американских сланцевиков. США, Россия и Саудовская Аравия контролируют порядка 35% мирового рынка сырья, и, если добыча РФ и СА ограничена сделкой ОПЕК, то США могут существенно наращивать производство. Ведущие мировые энергетические агентства прогнозируют новые максимумы по американской добыче. Ранее ожидалось, что США станут мировым лидером по производству нефти в 2019 году, однако страна еще в прошлом месяце продемонстрировала исторические максимумы по производству, заняв лидерство. Таким образом, темпы роста производства сланцевой нефти в США являются существенным фактором в пользу сохранения котировок на уровне, ниже $60/барр." - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".