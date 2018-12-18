Без существенного смягчения позиции ФРС в отношении ставок доллару по силам спровоцировать серьезную распродажу рубля - FxPro

Российская валюта сумела избежать просадки в паре к доллару, но потеряла по отношению к евро, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. USD/RUB открыла торги во вторник с отметки 66.82: практически на уровнях закрытия предшествующих двух торговых сессий. Однако в большей степени такая динамика вызвана ослаблением американской валюты на глобальном рынке. EURRUB все-таки прибавила 31 копейку к отметкам понедельника, стартовав сессию с 75.78.

"Ослабление доллара, впрочем, в большей степени стоит связывать с осторожностью инвесторов перед заседанием ФРС, - подчеркивает эксперт. - При этом нельзя исключать, что на российскую валюту в на протяжении дня будут оказывать влияние факторы глобального сокращения спроса на рисковые активы. В понедельник мировые рынки резко снижались: так, американские индексы потеряли более 2%, а азиатские площадки с утра продолжают терять более 1.5%. Происходит это из-за страхов инвесторов перед замедлением глобальных темпов роста, вкупе с "подвешенным состоянием" перед очередными решениями со стороны мировых Центробанков. Эти беспокойства также распространились и на сырьевой рынок: котировки Brent теряют 4.3%, вернувшись в область минимумов конца ноября. Отскок нефти на обещаниях снижения добычи в рамках ОПЕК+ оказался не настолько продолжительным, как в 2016-м. К тому же, трейдеры сомневаются, что ключевые игроки сумеют строго придерживаться достигнутых договоренностей"

Таким образом, вокруг рубля в начале дня во вторник складывается негативный новостной фон, способный поддержать развитие давления, заключает Александр Купцикевич. Спекулянты не спешат совершать покупки и просто ждут завтрашнего заседания ФРС. Уже один этот факт, по мнению аналитика, помогает российской валюте и глобальным рынкам в целом удерживаться от еще более ощутимой просадки. Без существенного смягчения позиции Резервной системы в отношении ставок, доллару по силам возобновить рост и спровоцировать серьезную распродажу рубля в ближайшие недели.