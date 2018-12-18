Привлекательность ОФЗ, индексируемых на инфляцию, возрастает - ИК "Велес Капитал"

В ОФЗ при открытии сегодня по-прежнему преобладают продажи. Минфин позже днем объявит детали предстоящего аукциона ОФЗ. С большой долей вероятности, отмечают аналитики ИК "Велес Капитал", в качестве одного из лотов будет выбран инфляционный линкер, как это было обещано представителем ведомства на прошлой неделе. С учетом растущего инфляционного давления и последней статистики по ИПЦ привлекательность ОФЗ, индексируемых на инфляцию, возрастает.