.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб/долл. для пары доллар/рубль пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
.
18 декабря 2018 года 11:10
В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб/долл. для пары доллар/рубль пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
"На внутреннем валютном рынке больших изменений в последние дни не наблюдается – пара доллар/рубль продолжает консолидацию вблизи отметок в 66-67 руб/долл., отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Основная группа валют развивающихся стран демонстрирует разнонаправленную динамику, индекс MSCI Emerging market currency index держится выше отметки в 1600 пунктов, но пока не может развить полноценный позитивный импульс. По мнению эксперта банка, для всей группы валют развивающихся стран большое значение может иметь завтрашнее объявление итогов заседания Федрезерва. Последние комментарии представителей регулятора (заявления о том, что текущий уровень ставок лишь немного ниже нейтрального) можно считать смягчением риторики, и, если данная идея найдет отражение в изменении точечной диаграммы, валюты EM могут получить некоторую поддержку, полагает М. Поддубский. Из других новостей эксперт отметил резолюцию Генассамблеи ООН, в которой организация выражает озабоченность действиями России в Крыму: "Не думаем, что на текущий момент данные новости могут оказать масштабное влияние на курс российской валюты. С точки зрения санкционной истории, принципиальное значение может иметь возобновление обсуждения в профильных комитетах Сената США законопроектов, ужесточающих санкции за вмешательство в выборы (в контексте этого внимания может заслуживать доклад, подготовленный представителями оксфордского университета, подробно описывающий действия российских лиц в период избирательной компании 2016 г., который должен быть опубликован на этой неделе), либо окончание периода консультаций Госдепартамента США с Конгрессом по вопросу введения второго раунда санкций за химоружие, но все же, вероятно, эти события уже плавно переносятся на следующий год. В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб/долл. для пары доллар/рубль пока по-прежнему сохраняет актуальность".
.
18 декабря 2018 года 19:00
Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. - ИК "Велес Капитал"
"С учетом стартовавшего в понедельник периода обязательных платежей в бюджет Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. Однако банки не стали менять объем позиции на депозитах и, как и неделей... читать дальше
.18 декабря 2018 года 18:25
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:50
Россия остается рискованной инвестицией, но с заманчивым минимальным вознаграждением в виде щедрой дивидендной доходности - ИК "Атон"
Заглядывая в 2019, аналитики ИК "Атон" видят неплохой шанс на то, что акции мировых развивающихся рынков снова будут опережать развитые рынки, и особенно, рынка США, поскольку: 1. "Исключительность" США подходит к концу, т.к. эффект бюджетного стимулирования рассеивается. Это должно привести к... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:23
"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:57
Российские акции и облигации по мультипликаторам и кредитным спредам остаются самыми недооцененными среди своих аналогов - ITI Capital
"Мы полагаем, что в первые шесть месяцев 2019 года динамика роста развивающихся рынков будет лучше, чем во втором полугодии. Это обусловлено сезонными факторами, а также структурными рисками. Эти риски связаны с усилением волатильности и ухудшением макроэкономических показателей (в отличие от... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:36
"После очередного "разгрома" накануне у инвесторов появляются надежды на то, что ФРС смягчит свой подход к будущим повышениям ставки, что будет рассматриваться в качестве позитива для рискованных активов. С другой стороны, графики основных индексов указывают на сильную перепроданность. Среди... читать дальше
.18 декабря 2018 года 16:12
"Рубль слабел вслед за нефтью, хотя "коллеги по сырьевому цеху" укрепляли свои позиции против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3895 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,92%, недельная выросла до 8,03%, а месячная повысилась до 8,29%. В целом можно... читать дальше
.18 декабря 2018 года 15:47
Если индекс МосБиржи опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью выходить из российских акций - ИК "ФИНАМ"
"Важных новостей сегодня нет, всё точки над "и" будут расставлены завтра вечером. Техническая картина по российским индексам стала меняться в худшую сторону, но говорить об окончательном развороте пока рано. Если вдруг индекс МосБиржи опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью... читать дальше
.18 декабря 2018 года 15:25
"Текущая торговля близ годовых минимумов, например, по индексу S&P 500 - это довольно тревожный сигнал, особенно с учетом того, что сейчас подходит к концу очередной финансовый год. Обычно все ждут предновогоднего ралли, но здесь его уже явно не будет. Сейчас хорошо было бы закрыть текущий год... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:37
Российский рынок акций будет торговаться в боковом тренде во второй половине дня - Dukascopy Bank SA
"После падения в первые минуты торговой сессии вторника индекс Московской биржи к середине дня консолидируется вблизи отметки 2335 пунктов. Все дело в том, что российский рынок оказался под давлением снижающихся акций российских нефтегазовых компаний, которые уже потеряли в среднем по 1-2%. Кроме... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 13:58
Снижение роста промпроизводства РФ - естественное следствие ухудшений макроэкономических прогнозов - Dukascopy Bank SA
Промышленное производство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 2,4% с октябрьских 3,7%, по итогам 11 месяцев рост промпроизводства составил 2,9%, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Росстат. В месячном выражении падение промпроизводства в ноябре составило 0,2% после роста на 5,8% в... читать дальше
.18 декабря 2018 года 13:23
Мы высоко оцениваем потенциал роста акций Татнефти и ожидаем относительно высокой дивидендной доходности по итогам 2019 г. - ИК "Велес Капитал"
"Мы повысили целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Татнефти на 5% и 10% соответственно. Основанием для пересмотра прогнозов стали более высокие, чем нами ожидалось, финансовые результаты компании в трех кварталах 2018 г. Мы по-прежнему считаем акции Татнефти одними из наиболее... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:47
Темпы роста производства сланцевой нефти в США являются существенным фактором в пользу котировок Brent ниже $60 - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent потеряла около $2 в цене за вчерашний день. Сегодня, продолжая снижаться, торгуется около $58,5/барр. в условиях падения мировых фондовых рынков. Участники рынка сомневаются в эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК, опасаясь растущей добычи американских сланцевиков. США, Россия и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.