Локально котировки Brent останутся под давлением в диапазоне 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Инвесторы сокращают длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных фьючерсах. Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть итогов заседания ФРС. Локально котировки Brent останутся под давлением и будут находиться в диапазоне 58-60 долл./барр.", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.