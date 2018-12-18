ФРС по силам остановить падение акций - FxPro

Ключевые американские индексы в понедельник потеряли более 2%, а S&P500 закрылся на самых низких уровнях с ноября прошлого года, напоминает Аналитик FxPro Александр Купцикевич. Среди внутридневной динамики вновь стоит отметить преобладание распродаж в последние несколько часов американской сессии. За редким исключением, с ноября мы видим динамику именно такого рода. Связано это, по мнению специалиста, в первую очередь с сокращением позиций розничных фондов.

"Распродажа усилилась после преодоления важных уровней поддержки, откуда акции выкупались на спадах в октябре и ноябре, - подчеркивает эксперт FxPro. - Столь сильный импульс, на наш взгляд, вызван беспокойством относительно чрезмерной жесткости ФРС, а также связан с усилением технических факторов. В FOMC ранее прогнозировали три повышения ставки в 2019-м. Имеющиеся данные из США говорят о том, что общий фон - достаточно крепкий и уверенный. Однако многие американские компании являются международными, а глобальная экономика все же достаточно быстро теряет форму. Три повышения ФРС способны подбросить дополнительных "дров" в мировую нестабильность, усилив давление на акции. Верно и другое: мягкость риторики ФРС - скажем, снижение числа повышений до 1-2 в будущем году и готовность далее ориентироваться по ситуации - могут оказать принципиальную поддержку всему рынку. При этом, Резервная система испытывает вербальную атаку администрации президента США, которая вновь и вновь выказывает недовольство озвученными планами "роста в три этапа". Высоки шансы, что Пауэлл все же поддастся этому давлению и примет решение, которое краткосрочно развернет тренд акций".

Алексаендр Купцикевич обращает внимание на то, что вслед за ослаблением фондового рынка следует и снижение котировок доллара. То есть сейчас инвесторы стараются держаться в стороне от американских активов ввиду неопределенности вокруг монетарной политики.

"Смягчение тона ФРС станет негативным фактором для валюты, и на этот раз вполне резонно ожидать, что если рынки воспримут сдвиг риторики в качестве сигнала для покупки подешевевших акций, доллар окажется под давлением, а тренд на рост, который преобладал в уходящем году, сменится долгосрочной тенденцией на ослабление, вплоть до 88 по Индексу доллара и уровней около 1.25 по паре EURUSD.

Если же Пауэлл будет действовать по факту - т. е. ориентироваться на внутренние данные и текущие показатели мировой экономики - то акциям угрожает развитие снижения. Следующей важной областью поддержки является уровень консолидации сентября прошлого года, со значениями на 5% ниже текущих уровней и на границе медвежьего рынка (-20% от пика). Жесткость ФРС при падении рынка акций способна вернуть спрос на доллар как защитный актив, нацелив его на максимумы 2017-го, что примерно на 6.5% выше текущих уровней. Таким образом, для EURUSD откроется прямая дорога к 1.05", - резюмирует аналитик FxPro.