18 декабря 2018 года 10:00
Утренние прогнозы: утренние продажи акций не приобретут арессивный характер
Внешний фон, сложившийся к утру вторника, аналитики оценивают как негативный и ждут углубления коррекции вниз на рынке акций. По оценкам экспертов, в лидерах падения могут оказаться акции нефтегазовых компаний, чьи котировки будут отыгрывать ночное снижение цен на нефть.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешняя ситуация остаётся негативной. Наиболее чувствительным для российского рынка является дальнейшее снижение нефти. Азиатские индексы также несут потери. Однако сырьевые валюты неплохо держат удар. Соответственно, предполагаем, что в начале дня отечественный рынок акций будет снижаться, но вот рубль окажется более устойчивым за счёт своей высокой доходности".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Снижение на фондовом рынке США, во многом связанное с техническими факторами (пробой вниз уровня 2600 пунктов по индексу S&P 500, по всей вероятности, спровоцировал срабатывание защитных "стоп-приказов"), сегодня дополнилось усилением продаж на азиатских фондовых площадках - поводом могло стать выступление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором участники рынка не обнаружили прямых указаний на планы по стимулированию экономики. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление повышения по паре доллар-рубль из-за сокращения "спроса на риск" на фоне роста волатильности на рынках в целом".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением порядка 0,4-0,6%, в районе 2345-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2330 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 пунктов. После негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи значимой отметки 2350 пунктов. Вчерашняя относительная устойчивость локального рынка акций позволяет надеяться на то, что утренние распродажи на нем не будут носить слишком агрессивного характера".
Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Во вторник на биржах азиатских стран торговая сессия завершается снижением индексов акций в среднем на 1,5%. Основной причиной этого падения стало выступление председателя КПК Си Цзиньпина в годовщину "политики реформ и открытости Китая", в ходе которого он не упомянул о мерах стимулирования экономики страны. Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки $60 за баррель из-за сообщения о росте добычи сланцевой нефти в США. В то же время на предварительных торгах курс рубля относительно доллара сохраняет стабильность, и за один американский доллар на текущий момент дают 66,75 руб. Что касается российского рынка акций, то мы ожидаем снижения индекса МосБиржи в начале сегодняшнего дня до отметки 2350 пунктов. По нашим оценкам, в лидерах падения могут оказаться акции нефтегазовых компаний, чьи котировки будут отыгрывать ночное снижение цен на нефть".
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в понедельник продолжил оставаться под давлением, а индекс МосБиржи потерял около 0,3%. Краткосрочную динамику российского рынка по-прежнему в большей степени определяют внешние факторы. Учитывая распродажи на глобальных рынках, сегодня индекс МосБиржи может попытаться обновить минимумы декабря, вернувшись в район 2330-2350 пунктов".
Опубликовано: /Финмаркет/
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