Ожидаем снижения индекса МосБиржи в начале сегодняшнего дня до отметки 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Во вторник на биржах азиатских стран торговая сессия завершается снижением индексов акций в среднем на 1,5%. Основной причиной этого падения стало выступление председателя КПК Си Цзиньпина в годовщину "политики реформ и открытости Китая", в ходе которого он не упомянул о мерах стимулирования экономики страны. Цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки $60 за баррель из-за сообщения о росте добычи сланцевой нефти в США. В то же время на предварительных торгах курс рубля относительно доллара сохраняет стабильность, и за один американский доллар на текущий момент дают 66,75 руб. Что касается российского рынка акций, то мы ожидаем снижения индекса МосБиржи в начале сегодняшнего дня до отметки 2350 пунктов. По нашим оценкам, в лидерах падения могут оказаться акции нефтегазовых компаний, чьи котировки будут отыгрывать ночное снижение цен на нефть", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.