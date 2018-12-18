Индекс РТС может двинуться вниз - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Снижение на фондовом рынке США, во многом связанное с техническими факторами (пробой вниз уровня 2600 пунктов по индексу S&P 500, по всей вероятности, спровоцировал срабатывание защитных "стоп-приказов"), сегодня дополнилось усилением продаж на азиатских фондовых площадках - поводом могло стать выступление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором участники рынка не обнаружили прямых указаний на планы по стимулированию экономики. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление повышения по паре доллар-рубль из-за сокращения "спроса на риск" на фоне роста волатильности на рынках в целом", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.