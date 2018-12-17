Рынок акций продолжает находиться выше основных поддержек, что оставляет шансы на возобновление роста - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. На фоне снижения внешних площадок, продажи в наших бумагах преобладали. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,7%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 1,1%. Отметим, что инвесторы проигнорировали позитивную динамику рынка энергоносителей, где нефть марки Brent подтянулась в район 60,5 доллара за баррель. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 мск. потерял 0,3%, опустившись ниже 2360 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ММК и Сафмар, падение которых превысило 3%. Существенное влияние на динамику индекса оказал снижение акций Сбербанка, обыкновенные и привилегированные акции кредитной организации потеряли более 1%. Лучше рынка торговались металлурги, рост бумаг Северстали, Норильского никеля и НЛМК превысил 1%. Отметим, что большую часть дня нашему рынку удавалось удерживать позиции на положительной территории, чему способствовала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent пыталась подняться в район 61 доллара. Однако под конец торгов появление очередных санкционных новостей и провал на американских рынках, вкупе с отступление цен на нефть ниже 60 долларов за баррель, позволили "медведям" перехватить инициативу и увести индекс МосБиржи на отрицательную территорию. Отметим, что сегодняшнее снижение не меняет техническую картину. Рынок продолжает находиться выше основных поддержек - уровня 2350 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, что оставляет шансы на возобновление роста нашего рынка. Однако для этого необходимо улучшение ситуации на внешнем фоне, в частности, возобновление позитивной динамики на рынке энергоносителей", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.