На первый план для рубля выходят глобальная динамика доллара и настроения инвесторов на площадках развивающихся рынков - ИК "Велес Капитал"

К концу первой половины дня на валютном рынке рубль укреплялся к доллару, торгуясь в положительной зоне наряду с большинством валют на развивающихся рынках (исключение на площадках EM составляла лишь турецкая лира), отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Судя по утреннему укреплению рубля в понедельник, инвесторы решили "оставить на потом" фактор возобновления покупок валюты Банком России и сфокусировались на очередном повышении ключевой ставки. Кроме того, поддержку рублю на внутреннем рынке в понедельник оказывали и довольно крупные выплаты по страховым взносам, открывшие декабрьский период обязательных платежей в бюджет. Впрочем, удержать преимущество отечественной валюте не удалось и к окончания рабочего дня доллар сократил отрицательную динамику практически до нуля.

"В условиях некоторого ослабления геополитической напряженности в связи с переносом санкционных угроз на следующий год, на первый план для рубля выходят глобальная динамика доллара и настроения инвесторов на площадках развивающихся рынков. Основным событием для американской валюты на предстоящей неделе станет очередное заседание ФРС. Курс на повышение процентных ставок в США остается в силе, вероятность повышения ставки 19 декабря по-прежнему высокая. Тем не менее, на рынке уже имеются определенные сомнения в жесткости американского регулятора на следующий год. Если по итогам двухдневного заседания во вторник и среду ФРС и ее руководителю удастся развеять сомнения инвесторов, то доллар на какое-то время ожидает волна покупок на глобальных площадках, хотя вероятно лишь на краткосрочный период, так как в целом ничего принципиально нового инвесторы не узнают. Если же сомнения участников рынка в возможном замедлении темпов нормализации процентной политики в США подтвердятся, то глобальные распродажи американской валюты могут иметь более длительный характер", - заключает эксперт ИК.