Снижение числа вышек в США поддержало нефть, рубль прибавляет к доллару - ГК "Форекс Клуб"

"Цена на нефть (февральский фьючерс) к 16:23 мск понедельника 17 декабря повышалась на 0,8% до 60,77 доллара за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" повышается на фоне опубликованных в пятницу данных Baker Hughes о снижении на 4 единицы числа действующих буровых установок в США до 873 единиц. Это подтверждает вышедшие ранее данные о снижении добычи нефти в Америке.

Коррекция вниз курса доллара на forex также поддерживает повышение нефтяных цен. Рубль днем на этом фоне повышался против доллара и стабилизировался к евро. Участники рынка не спешат активно наращивать позиции в преддверии решения ФРС США (в ближайшую среду) по денежно-кредитной политике. В итоге курс доллара к 16.21 мск снижался с начала торгов к предыдущему закрытию на 0,3% до 66,59 рубля, евро почти не менялся около 75,49 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent колебалась около уровня 4,05 тысячи. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 66-67,2 рублей, евро - в коридоре 74,8-76,2 рубля", - отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.