Цены рублевых облигаций находятся на довольно привлекательных уровнях - УК "Альфа-Капитал"

На российском рынке ОФЗ продолжается слабое восстановление, констатирует портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. В отсутствие санкционного давления лучше других себя чувствуют бумаги банковского сектора. Главным событием текущей недели станет последнее в текущем году заседание ФРС, по итогам которого ожидается рост ставки на 25 б.п., однако все внимание участников рынка будет приковано к комментарию регулятора и возможным указаниям на смягчение политики в следующем году.

Основным событием на минувшей неделе стало повышение ключевой ставки ЦБР до 7,75%. Вторым значимым решением является решение вернуться к покупкам валюты с 15 января. Повышение ключевой ставки носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России.

"Реакция рынка, как мы и ожидали, была очень сдержанная, - комментирует эксперт УК. - Цены на длинный ОФЗ снизились всего на 15 б.п., в коротких выпусках изменения были практически незаметны. Причина проста: текущее решение по ставке не является определяющим для дальнейшего движения рынка. Сейчас цены рублевых облигаций уже находятся на довольно привлекательных уровнях. В настоящее время они отражают санкционные опасения инвесторов. Повышение инфляции в первой половине следующего года будет носить разовый характер и уже давно ожидается. В этой связи мы считаем, что во второй половине следующего года уже будут складываться предпосылки для снижения ключевой ставки. Рынок же начнет закладывать эти снижения в цены заблаговременно. Возобновление покупок валюты Центральным банком не должно заметно отразиться на курсе рубля, т.к. рынок закладывал это в цены. В таких предпосылках локальный долг РФ выглядит очень привлекательным, а снижение цен является хорошей возможностью для покупки. С точки зрения макропоказателей РФ выглядит одной из лучших почти по любому параметру, и при этом локальный долг РФ предлагает одни из самых высоких реальных доходностей среди стран с формирующейся экономикой".