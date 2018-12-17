Если в среду ФРС США не станет повышать ставку, то мы увидим падение доллара ко всем валютам ещё на 2-3% - ИК "ФИНАМ"

"Российская валюта в паре с долларом уже пятую неделю подряд продолжает оставаться в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для выхода из коридора. Сегодня рубль вновь укрепляется на 0.3%, приближаясь к середине диапазона. Очень похоже, что до конца текущего года мы не увидим существенных движений в данном инструменте. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной. На глобальном валютном рынке американский доллар испытывает серьёзное снижение. Индекс доллара (DXY) снижается почти на 0.8%, до 96.7 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.4%, приближаясь к отметке 1.135. Если в среду ФРС США не станет повышать ставку, мы увидим падение доллара ко всем валютам ещё на 2-3%", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.