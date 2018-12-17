Индекс МосБиржи завершит торговую пятидневку в диапазоне 2357-2470 пунктов - БКС

"Начало предпоследней в 2018 году торговой недели на российском рынке выдалось нейтральным, индекс МосБиржи держится в "зеленой зоне" на 0,4-0,5%, оставаясь на подступах к сильной зоне сопротивления на 2380 пунктах. В лидерах роста - понесшие потери в минувшую пятницу акции банков и сырьевых компании. Выраженных драйверов для сильных движений на российском рынке до середины недели не просматривается. Внешний фон на текущий момент носит умеренно негативный характер. В середине недели внешний фон может дать несколько сильных сигналов российскому рынку, причем Китай и США останутся главными ньюсмейкерами. Несмотря на то, что российский рынок постепенно переходит в предпраздничный режим, события, предстоящие в ближайшие дни, значимы для определения долгосрочных перспектив. Концовка года вполне может оказаться позитивной, шансы на покорение нового максимума по индексу МосБиржи сохраняются, однако на предновогоднее ралли рассчитывать не приходится, поскольку в информационном поле снова активизируется обсуждение санкционных рисков, а сигналов к ослаблению этого негативного фактора пока не просматривается. По нашим расчетам, индекс МосБиржи завершит торговую пятидневку в диапазоне 2357-2470 пунктов", - указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.