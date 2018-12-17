Факт возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила может оказаться недостаточным для давления на рубль - "Открытие Брокер"

"Рубль укреплялся на фоне страховых платежей в бюджет. В целом неделя пройдёт под знаком налоговых выплат, что будет поддерживать отечественную валюту. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,93%, недельная - до 7,99%, а месячная - до 8,22%. Рубль оказался крепче, чем "коллеги по сырьевому цеху", которые преимущественно слабели. В конце концов фундаментальные параметры рубля остаются весьма сильными. Даже тот факт, что в середине января ЦБ РФ может возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила, может оказаться недостаточным для давления на рубль. Внешний долг РФ продолжает сокращаться и уже в I квартале 2019 года может оказаться меньше международных резервов страны. Собственно говоря, в декабре осуществляются достаточно большие выплаты, но рынок этого не замечает. Поэтому прогнозы некоторых организаций об обвале рубля в начале будущего года из-за недостатка притока валюты и необходимости погасить значительные внешние выплаты пока сложно считать вероятными", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.