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14 декабря 2018 года 19:50

Рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро вечером в пятницу

Москва. 14 декабря. Доллар США ускорил рост, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине после слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, подтвердившей возобновление с января покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 66,71 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,38 руб./EUR1, поднявшись на 15 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 32,6 копейки - до 70,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на вечерних торгах, отыгрывая подтверждение возвращения ЦБ РФ на открытый рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила после новогодних праздников.

"Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет", - заявил ЦБ.

При этом в ходе дневных торгов рубль на короткое время демонстрировал укрепление в обеих валютных парах после объявления после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 7,5% до 7,75% годовых.

Это второе повышение за три последних заседания. В октябре ЦБ взял паузу, а в сентябре повысил ставку впервые с декабря 2014 года - на 0,25 процентного пункта - на фоне эскалации инфляционных рисков и волатильности на финансовых рынках.

Большинство аналитиков ожидало сохранения ставки на уровне 7,50% годовых, лишь некоторые эксперты допускали ее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75%.

Дополнительным негативным фактором для рубля являются цены на нефть, снижающиеся на фоне укрепления доллара США, сокращающего привлекательность инвестиций в сырье. Нефтетрейдеры также реагируют на общее снижение аппетита к риску на мировых рынках в связи с сигналами ослабления китайской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 1,33% - до $60,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,9% - до $51,58 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,2%. Таким образом, контракты завершают снижением первую неделю после того, как ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи.

Инвесторы продолжают строить прогнозы о том, как будет выглядеть ситуация со спросом и предложением топлива на мировом рынке в 2019 году.

С одной стороны, сокращение добычи ОПЕК+ поможет сократить излишек топлива, однако некоторые эксперты сомневаются, что объявленного снижения на 1,2 млн баррелей в сутки хватит для того, чтобы мировые запасы начали сокращаться.

Вместе с тем накануне эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) указали на вероятность того, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки - до примерно 1,7 млн б/с ко второму кварталу 2019 года.

Кроме того, государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это может означать, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться условий достигнутого на прошлой неделе соглашения.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, пятничное заседание ЦБ РФ, на котором регулятор поднял ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, стало основным событием дня и недели. "Вначале рынок довольно сдержанно отреагировал на это решение Банка России, однако после пресс-конференции Э.Набиуллиной ускорил снижение к доллару и евро. Основная причина - возвращение ЦБ РФ на открытый рынок для покупки валюты для Минфина. Несмотря на то, что регулятор предупреждал о возобновлении покупок чуть ранее, именно это стало спусковым крючком для усиления продаж рубля. На следующей неделе состоится заседание ФРС США, после которого рынок обретет какое-то понимание ближайших перспектив основных валют", - отмечает Р.Фролов.

"Сегодняшнее решение ЦБ по ставке возвращает ее к уровню конца 2017 года, что подтверждает наше мнение о том, что потенциал понижения ставки был исчерпан уже в конце предыдущего года. В то же время мы считаем, что у регулятора пока нет явных причин торопиться с повышением ставки в ближайшем будущем. Слабый рост потребления, который идет рука об руку с замедлением роста зарплат в последние месяцы, будет сдерживать инфляционное давление. В то же время, замедление перспектив глобального роста в связи с торговой войной, риски снижения цен на нефть, геополитические риски, неопределенность в связи с повышением НДС, а также нестабильные инфляционные ожидания оправдывают жесткий подход к монетарной политике", - подчеркивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,87 копейки, до 66,4337 руб./$1, и уменьшил курс евро на 0,26 копейки, до 75,389 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 13,52 копейки по отношению к четвергу и составил 66,4498 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 21,03 копейки и составил 66,5326 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 483,305 млн, из которых $1 млрд 048,308 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 434,997 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 32,85 копейки, до 75,1042 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 23,62 копейки и составил 75,1794 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR581,219 млн, из которых EUR273,617 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR307,602 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились в пятницу на ожиданиях решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,73% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,79% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 8,06% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. и составила 8,54% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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