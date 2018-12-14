.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций на неделе упал из-за геополитических рисков и продления санкций ЕС к РФ
.
ГЛАВНОЕ
Оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале повышена до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%. Предварительные данные указывали на повышение экономики на 1,3% и 1,5%, соответственно
 
На банковском рынке планируют создать СРО
Концепцию саморегулирования банковского рынка разрабатывает ЦБ. Планируется, что она будет создана для защиты прав потребителей, пишут "Известия", ссылаясь на ЦБ. Если концепция будет утверждена и реализована, на рынке появится одна или несколько...
 
Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс
Федеральная налоговая службы (ФНС) не будет инициировать наказание для торговых точек, не успевших обновить программное обеспечение своих касс в связи повышением с 1 января ставки НДС с 18% до 20%. Как следует из выпущенного службой письма, в...
 
Цены на сельскохозяйственные земли стали снижаться
Российские сельскохозяйственные земли начали дешеветь: в большинстве исследуемых регионов они опустились на 3–22%. До сих пор цены неуклонно росли из-за дешевизны российских сельхозугодий по сравнению с другими регионами мира и девальвации, резко...
 
14 декабря 2018 года 19:45

Рынок акций на неделе упал из-за геополитических рисков и продления санкций ЕС к РФ

Рынок акций РФ на неделе упал к уровню почти 3-недельной давности по индексу МосБиржи из-за сомнений в урегулировании торговых споров между США и Китаем, геополитических рисков вокруг газопровода "Северный поток 2", а также продления на полгода экономически санкций Евросоюза к России из-за "отсутствия прогресса по минским договоренностям".

На неделе усилился вывод средств нерезидентами: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 6 по 12 декабря оказался рекордно высоким с середины июня текущего года и составил порядка $230 млн против оттока $5 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ зафиксировали второй по величине отток капитала за 2018 год на уровне $190 млн, неделей ранее отток составил $60 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 10 по 14 декабря упал на 2,7% - до 2365,69 пункта, индекс РТС потерял 3,6% и составил 1116,5 пункта. Доллар за неделю подрос на 0,36 рубля, а нефть Brent подешевела на 1,2% или $0,72 (февральский фьючерс).

Снижение рынка акций началось с понедельника вслед за упавшими мировыми площадками и нефтью из-за опасений замедления мировой экономики и отсутствия прогресса в торговых спорах между США и Китаем; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 2400 пунктов, РТС опустился ниже 1140 пунктов. Акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторический максимум (5342 руб.), после чего скорректировались и завершили день в "минусе" на 2%; выросли акции ПАО "Полюс" (+3,7%).

Оценка сокращения экономики Японии в III квартале была пересмотрена в сторону ухудшения - до 0,6% с ранее озвученной оценки в 0,3%; в Китае в ноябре резко замедлились и оказались хуже прогнозов темпы роста импорта и экспорта по сравнению с октябрем на фоне непрекращающихся торговых споров с США и торможения роста китайской и мировой экономики. Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель в рамках коррекции после локального ралли 7 декабря на новых договоренностях производителей ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с с начала января.

Во вторник попытки рынка акций РФ подрасти вслед за коррекционным подъемом нефти и мировых фондовых площадок на надеждах урегулирования торговых споров США и Китая оказались безуспешными, индексы РТС и МосБиржи завершили день в небольшом "минусе" (на 0,1-0,2%) из-за просевших бумаг металлургов на фоне укрепления рубля, а также ряда "тяжелых" акций ("Газпром", "Роснефть"). Ритейлер "Магнит" (-2,4%) сообщил о продлении программы обратного выкупа акций до 4 марта (ранее buyback завершался 28 декабря), при этом сохранив ее условия без изменений (с 5 сентября по 5 декабря ритейлер выкупил 4,1% акций более чем на 16 млрд рублей, общий объем программы ограничен суммой 22,2 млрд рублей).

Мировые рынки подросли на фоне известий о телефонных переговорах министра финансов США С.Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ по закупкам Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Нефть Brent опускалась в район $59,6 за баррель на фоне сохраняющихся сомнений в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи, однако к вечеру отскочила в район $60,5 за баррель из-за ожиданий сокращения поставок из Ливии.

В среду рынок акций откатился к уровню 2-недельной давности по индексу МосБиржи (до 2370 пунктов) из-за распродаж, вызванных геополитической напряженностью вокруг газопровода "Северный поток 2"; локомотивом снижения выступили бумаги "Газпрома" (-1,8%), а лидером снижения стали перегретые ранее акции "ЛУКОЙЛа" (-3,1%). Лидерами роста стали акции "Мобильных телесистем" (+3,7%) и подросли бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%, до 46,6 рубля) на новостях, что акционеры ММК одобрили дивидендные выплаты за III квартал в размере 2,114 рубля на акцию (за II квартал ММК заплатил 1,589 руб. на акцию).

Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток 2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Документ призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток 2" и поддерживает введение санкций в отношении газопровода в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Следом члены Европарламента приняли резолюцию по Украине, в которой в том числе также призвали заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2".

Внешние рынки выросли на ожиданиях урегулирования торговых разногласий США и Китая. КНР готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с текущих 40% до 15%, а в Канаде отпустили под залог в $7,5 млн финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании. Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. Нефть Brent стабилизировалась чуть выше $60 за баррель на фоне разнополярной статистики Минэнерго США о запасах сырья

В четверг рынок акций подрос по индексам в рамках коррекции после 3-дневного снижения, отскоку способствовала благоприятная внешняя конъюнктура и ослабление продаж в секторе бумаг "Газпрома" (+0,5%), пострадавших ранее из-за опасений западных санкций к газопроводу "Северный поток - 2". Индекс МосБиржи поднялся к 2380 пунктов, лидировали бумаги "АЛРОСА" (+3,1%) и обновивший исторический максимум акции "Норникеля" (+2,6%, до 13,22 тыс. руб.).

Нефть вечером в четверг развернулась вверх, Brent отыграла рубеж $60 и даже протестировала отметку $62 за баррель на сигналах сокращения запасов сырья на американском терминале в Кушинге. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) до примерно 1,7 млн б/с.

В пятницу рынок акций возобновил снижение во главе со Сбербанком" (-2,2%) на фоне продления санкций Евросоюза к России и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста. Индекс МосБиржи опустился к 2365 пунктам, РТС - ниже 1120 пунктов.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по минским договоренностям. Санкции продлеваются на полгода, текущие санкции истекали 31 января.

Давление на мировые рынки оказала слабая статистика из Китая, говорящая о замедлении экономики. Промпроизводство в КНР в ноябре выросло на 5,4% в годовом выражении после роста на 5,9% в октябре, а розничные продажи повысились на 8,1% (ожидался рост на 8,8%) после октябрьского подъема на 8,6%.

Нефть Brent в пятницу колебалась вокруг отметки $61 за баррель. По оценке МЭА, добыча в ОПЕК в первом квартале 2019 года может упасть на 1,4 млн б/с с октябрьского уровня и составить 31,5 млн б/с. Во втором квартале совокупный объем добываемой картелем нефти может снизиться до 31,2 млн б/с.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (-11%), "РусАла" (-7%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-7%); лучше рынка смотрелись акции ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (+11%), "префы" "Селигдара" (+10%), акции "Мегафона" (+8%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять колебания нефти, мировых фондовых площадок, санкционные новости и прогнозы Федрезерва по монетарной политике в 2019 году (на заседании регулятора 18-19 декабря ожидается рост ставки до 2,25-2,5% годовых). Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2330-2400 пунктов, для индекса РТС - 1080-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 декабря 2018 года 19:50
Рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро вечером в пятницу
Москва. 14 декабря. Доллар США ускорил рост, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине после слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, подтвердившей возобновление с января покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 19:40
Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за миром, лидировал в откате в пятницу Сбербанк
Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на сигналах замедления мировой экономики после выхода в Китае слабой статистики; лидировали в откате бумаги Сбербанка на фоне ослабления рубля после решения ЦБ РФ возобновить с середины января покупки валюты в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 19:25
Цены евробондов РФ за неделю немного подросли благодаря возросшему спросу на активы EM
Москва. 14 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря активизировавшемуся во второй половине недели спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets в ожидании скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем.    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 19:15
Российские активы закончили неделю на минорной ноте - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок возобновил снижение, чему поспособствовал ситуация на внешних площадках, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к падению могла стать слабая макроэкономическая статистика по промпроизводству и розничным продажам в Китае и падения...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 18:45
Рынок платины готовится к сезонному росту цен - Julius Baer
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 18:20
Банк России в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком - БКС
Рубль завершает неделю на уровнях, близких к 66,4. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что часть давления на рублевый актив, формируемая ожидаемым возвращением регулятора к покупке валюты на рынке, после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 7,75%, нейтрализована. "ЦБ...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 17:36
Sova Capital снизила оценку акций Газпрома на 14% и акций НОВАТЭКа на 8%, рейтинги прежние
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 212 рублей до 183 рублей за штуку и акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1200 рублей до 1107 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. В то же время рекомендации для этих бумаг были оставлены аналитиками без...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 16:56
БКС поднял оценку акций Сбербанка на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 310 рублей до 330 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как отмечается в обзоре, с учетом новых прогнозов менеджмента эксперты...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 16:34
В экономике Китая продолжается замедление роста - Julius Baer
После слабых данных по внешней торговле и динамике кредитного рынка свежая порция статистики из Китая за ноябрь подтвердила замедление роста экономики страны, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Самым ярким сигналом стало падение годового прироста розничных продаж с 8,8% в октябре до 8,1%....    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 16:06
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55 – 67,55 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль сдержанно отреагировал на повышение ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,75% годовых. Решение ЦБ носит упреждающий характер и призвано ограничить инфляционные риски в свете повышения НДС и нестабильных внешних условий. Кроме того, более высокая ставка поддержит отечественную валюту на фоне...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 15:50
Рубль снижается к доллару и растет к евро на дневных торгах пятницы
Москва. 14 декабря. Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах.    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 15:15
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год. Теперь они ожидают, что Brent будет в среднем стоить $65,75 за баррель по сравнению с ранее предполагавшимися $75 за баррель, WTI - $56,75 за баррель против $65,75 за баррель. По прогнозам экспертов, ситуация с...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 14:47
Повышение ставки в России стало сюрпризом для аналитиков - FxPro
"Банк России повысил ставку на 0.25 процентного пункта, до 7.75%, отметив, что это решение носит упреждающий характер, - указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В целом, для рубля это оказалось хорошей новостью. Пара USDRUB потеряла в моменте 20 копеек, опустившись чуть ниже 66.25. EURRUB...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 14:15
ЕЦБ сохраняет статус-кво - Julius Baer
"Завершившееся в четверг заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) не принесло никаких сюрпризов в плане прогноза кредитно-денежной политики регулятора на 2019 год. Как и ожидалось, чиновники ЕЦБ подтвердили окончание масштабной программы покупки активов в конце декабря...    читать дальше
.
14 декабря 2018 года 13:50
Индекс "Московской биржи" может завершить сессию на отметке 2340 пунктов - Dukascopy Bank SA
"К середине дня индекс "Московской биржи" двигается вниз, что обусловлено и негативным внешним фоном, и ослаблением курса рубля. Причем основное падение котировок наиболее ликвидных бумаг наблюдалось в первые минуты торговой сессии пятницы. Впрочем, затем на рынке наступила консолидация, связанная...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.