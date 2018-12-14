Рынок акций на неделе упал из-за геополитических рисков и продления санкций ЕС к РФ

Рынок акций РФ на неделе упал к уровню почти 3-недельной давности по индексу МосБиржи из-за сомнений в урегулировании торговых споров между США и Китаем, геополитических рисков вокруг газопровода "Северный поток 2", а также продления на полгода экономически санкций Евросоюза к России из-за "отсутствия прогресса по минским договоренностям".

На неделе усилился вывод средств нерезидентами: чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 6 по 12 декабря оказался рекордно высоким с середины июня текущего года и составил порядка $230 млн против оттока $5 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ зафиксировали второй по величине отток капитала за 2018 год на уровне $190 млн, неделей ранее отток составил $60 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 10 по 14 декабря упал на 2,7% - до 2365,69 пункта, индекс РТС потерял 3,6% и составил 1116,5 пункта. Доллар за неделю подрос на 0,36 рубля, а нефть Brent подешевела на 1,2% или $0,72 (февральский фьючерс).

Снижение рынка акций началось с понедельника вслед за упавшими мировыми площадками и нефтью из-за опасений замедления мировой экономики и отсутствия прогресса в торговых спорах между США и Китаем; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 2400 пунктов, РТС опустился ниже 1140 пунктов. Акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторический максимум (5342 руб.), после чего скорректировались и завершили день в "минусе" на 2%; выросли акции ПАО "Полюс" (+3,7%).

Оценка сокращения экономики Японии в III квартале была пересмотрена в сторону ухудшения - до 0,6% с ранее озвученной оценки в 0,3%; в Китае в ноябре резко замедлились и оказались хуже прогнозов темпы роста импорта и экспорта по сравнению с октябрем на фоне непрекращающихся торговых споров с США и торможения роста китайской и мировой экономики. Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель в рамках коррекции после локального ралли 7 декабря на новых договоренностях производителей ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с с начала января.

Во вторник попытки рынка акций РФ подрасти вслед за коррекционным подъемом нефти и мировых фондовых площадок на надеждах урегулирования торговых споров США и Китая оказались безуспешными, индексы РТС и МосБиржи завершили день в небольшом "минусе" (на 0,1-0,2%) из-за просевших бумаг металлургов на фоне укрепления рубля, а также ряда "тяжелых" акций ("Газпром", "Роснефть"). Ритейлер "Магнит" (-2,4%) сообщил о продлении программы обратного выкупа акций до 4 марта (ранее buyback завершался 28 декабря), при этом сохранив ее условия без изменений (с 5 сентября по 5 декабря ритейлер выкупил 4,1% акций более чем на 16 млрд рублей, общий объем программы ограничен суммой 22,2 млрд рублей).

Мировые рынки подросли на фоне известий о телефонных переговорах министра финансов США С.Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ по закупкам Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Нефть Brent опускалась в район $59,6 за баррель на фоне сохраняющихся сомнений в эффективности мер ОПЕК+ по сокращению добычи, однако к вечеру отскочила в район $60,5 за баррель из-за ожиданий сокращения поставок из Ливии.

В среду рынок акций откатился к уровню 2-недельной давности по индексу МосБиржи (до 2370 пунктов) из-за распродаж, вызванных геополитической напряженностью вокруг газопровода "Северный поток 2"; локомотивом снижения выступили бумаги "Газпрома" (-1,8%), а лидером снижения стали перегретые ранее акции "ЛУКОЙЛа" (-3,1%). Лидерами роста стали акции "Мобильных телесистем" (+3,7%) и подросли бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%, до 46,6 рубля) на новостях, что акционеры ММК одобрили дивидендные выплаты за III квартал в размере 2,114 рубля на акцию (за II квартал ММК заплатил 1,589 руб. на акцию).

Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток 2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Документ призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток 2" и поддерживает введение санкций в отношении газопровода в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Следом члены Европарламента приняли резолюцию по Украине, в которой в том числе также призвали заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2".

Внешние рынки выросли на ожиданиях урегулирования торговых разногласий США и Китая. КНР готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с текущих 40% до 15%, а в Канаде отпустили под залог в $7,5 млн финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании. Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. Нефть Brent стабилизировалась чуть выше $60 за баррель на фоне разнополярной статистики Минэнерго США о запасах сырья

В четверг рынок акций подрос по индексам в рамках коррекции после 3-дневного снижения, отскоку способствовала благоприятная внешняя конъюнктура и ослабление продаж в секторе бумаг "Газпрома" (+0,5%), пострадавших ранее из-за опасений западных санкций к газопроводу "Северный поток - 2". Индекс МосБиржи поднялся к 2380 пунктов, лидировали бумаги "АЛРОСА" (+3,1%) и обновивший исторический максимум акции "Норникеля" (+2,6%, до 13,22 тыс. руб.).

Нефть вечером в четверг развернулась вверх, Brent отыграла рубеж $60 и даже протестировала отметку $62 за баррель на сигналах сокращения запасов сырья на американском терминале в Кушинге. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) до примерно 1,7 млн б/с.

В пятницу рынок акций возобновил снижение во главе со Сбербанком" (-2,2%) на фоне продления санкций Евросоюза к России и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста. Индекс МосБиржи опустился к 2365 пунктам, РТС - ниже 1120 пунктов.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по минским договоренностям. Санкции продлеваются на полгода, текущие санкции истекали 31 января.

Давление на мировые рынки оказала слабая статистика из Китая, говорящая о замедлении экономики. Промпроизводство в КНР в ноябре выросло на 5,4% в годовом выражении после роста на 5,9% в октябре, а розничные продажи повысились на 8,1% (ожидался рост на 8,8%) после октябрьского подъема на 8,6%.

Нефть Brent в пятницу колебалась вокруг отметки $61 за баррель. По оценке МЭА, добыча в ОПЕК в первом квартале 2019 года может упасть на 1,4 млн б/с с октябрьского уровня и составить 31,5 млн б/с. Во втором квартале совокупный объем добываемой картелем нефти может снизиться до 31,2 млн б/с.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (-11%), "РусАла" (-7%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-7%); лучше рынка смотрелись акции ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (+11%), "префы" "Селигдара" (+10%), акции "Мегафона" (+8%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять колебания нефти, мировых фондовых площадок, санкционные новости и прогнозы Федрезерва по монетарной политике в 2019 году (на заседании регулятора 18-19 декабря ожидается рост ставки до 2,25-2,5% годовых). Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2330-2400 пунктов, для индекса РТС - 1080-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".