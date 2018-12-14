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14 декабря 2018 года 19:25

Цены евробондов РФ за неделю немного подросли благодаря возросшему спросу на активы EM

Москва. 14 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря активизировавшемуся во второй половине недели спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets в ожидании скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели было не совсем благоприятным для инвесторов в российские долговые бумаги. Котировки "длинных" выпусков отечественных евробондов немного снизились в понедельник после заметного роста в конце предыдущей недели, при этом остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Серьезных факторов, которые могли бы заметно повлиять на котировки суверенных евробондов РФ, 10 декабря не было.

Итоги состоявшегося заседания ОПЕК+ и достигнутые договоренности о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки были заложены в котировки еще в предыдущую пятницу. К тому же мировые рынки капитала также вели себя не очень стабильно из-за сохраняющихся рисков торгового противостояния между США и Китаем.

Мировые цены на нефть, развернувшиеся вверх во вторник после заметного падения днем ранее, оказали определенную поддержку котировкам российских еврооблигаций. Кроме того, на руку игрокам на повышение 11 декабря был и общемировой рост интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets благодаря усилившимся ожиданиям успешных американо-китайских переговоров о торговле. Президент США Дональд Трамп во вторник написал в Twitter об "очень плодотворных переговорах с Китаем". "Ждите важных объявлений!" - добавил он. По данным западных СМИ, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15% (предложение было представлено правительству и будет рассмотрено в ближайшие дни).

Кроме того, канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в США по делу о нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн. Американский президент Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности страны.

Однако активность покупателей в целом была невысокой, и в середине недели ее уже было недостаточно для сохранения тенденции к плавному ценовому росту. Рынок лег в боковой дрейф в ожидании новых сигналов для дальнейшего движения. К тому же ситуация в секторе US Treasuries также была далека от идеальной. Котировки базовых активов после активного роста на предыдущей неделе с понедельника перешли в фазу отрицательной коррекции, что также не давало возможности сформироваться устойчивой тенденции к росту суверенных облигаций большинства emerging markets.

Вместе с тем в четверг-пятницу некоторый перевес на рынке вновь оказался на стороне покупателей благодаря позитивным настроениям, господствовавшим на долговых рынках стран с развивающейся экономикой. При этом ситуация в секторе базовых активов также была уже более позитивной для инвесторов. Но, как и 11 декабря, ценовой рост был относительно скромным и привел к снижению доходностей большинства выпусков российских евробондов за два дня всего на 2-4 базисных пункта. Поддержку рисковым активам оказывали как изменившиеся в сторону снижения оценки темпов повышения процентных ставок в США в 2019 году, так и ожидания того, что "торговая война" между США и Китаем не перейдет в острую фазу, и скорее всего, будет найдено какое-то компромиссное решение.

Центральным событием для российского финансового рынка в конце недели стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена на 25 базисных пунктов (до 7,75% годовых), что в целом негативно сказалось на динамике рублевых облигаций. Как говорится в сообщении регулятора, принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. ЦБ также отмечает, что сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,66% и составила 109,22% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 20 пунктов и 14 декабря составил 171 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,2% (их доходность снизилась на 1,5 пункта - до 5,5% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,21% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 пункта и составил 255 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,65%, до 93,58% от номинала (их доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 5,71% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,5%, подорожав до 95,05% от номинала (его доходность снизилась на 7 пунктов и составила 4,97% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,72%, с погашением в 2023 году - на 0,07% (спред к US Treasuries не изменился и составил 167 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,06%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; сдерживать активность покупателей будут и сохраняющиеся геополитические риски, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нестабильность на мировых рынках будет связана, прежде всего, с неопределенностью торговых взаимоотношений США и Китая, а также с сохраняющимися рисками дальнейшего ужесточения монетарной политики американским ЦБ (ближайшее заседание пройдет 18-19 декабря). Кроме того, динамика мировых цен на нефть, которая в последние полтора месяца не очень радует участников рынка, также останется фактором риска для валютных гособлигаций России.


Опубликовано: /Финмаркет/
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