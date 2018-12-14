Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за миром, лидировал в откате в пятницу Сбербанк

Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на сигналах замедления мировой экономики после выхода в Китае слабой статистики; лидировали в откате бумаги Сбербанка на фоне ослабления рубля после решения ЦБ РФ возобновить с середины января покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Индекс МосБиржи к закрытию торгов составил 2365,69 пункта (-0,5%, минимум дня - 2351,62 пункта), индекс РТС - 1116,5 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Доллар после новостей от ЦБ РФ вырос до 66,75 рубля (+0,52 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,7-3,6%, доллар вырос на 0,36 рубля.

ЦБ РФ в пятницу повысил ставку до 7,75% годовых и объявил о возобновлении регулярных покупок валюты в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Банк России сохранил прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год в интервале 1,5-2,0%, на 2019 год - на уровне 1,2-1,7%, уточнил прогноз по инфляции на 2018 год до 3,9-4,2% с 3,8-4,2% и сохранил прогноз по инфляции на 2019 год на уровне 5,0-5,5% (регулятор также ждет возвращения инфляции к 4% в первой половине 2020 года).

Кроме того, по оценке ЦБ РФ, возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитика могут усилить волатильность на финансовых рынках, повлиять на курсовые и инфляционные ожидания.

Негативом для рынка акций в пятницу также стало сообщение председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по минским договоренностям. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции в отношении России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских договоренностей", - написал Д.Туск в Twitter. Санкции продлеваются на полгода, текущие санкции истекали 31 января.

Подешевели рублевые акции Сбербанка (-2,2% и -1,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), "Мосбиржи" (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%).

Подросли бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%).

В пятницу снизилась фондовая Азия на слабой статистике из Китая (Япония упала на 2%, Китай - на 1,5%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,9%).

Подъем промпроизводства в КНР в ноябре замедлился до 5,4% после роста на 5,9% в октябре, а розничные продажи повысились на 8,1% (ожидался рост на 8,8%) по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 8,6% в октябре.

В США в пятницу вышла неплохая статистика по розничным продажам (выросли в ноябре на 0,2% при прогнозах роста на 0,1%, подъем в октябре был пересмотрен с 0,8% до 1,1%), которая говорит в пользу ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Нефть в пятницу дешевеет после скачка накануне, неделя завершается в "минусе". Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,68 за баррель (-1,3% и +2,2% в четверг), январская цена WTI - $51,63 за баррель (-1,8% и +2,8% накануне).

Рост цен на нефть в четверг был вызван сообщением Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) до примерно 1,7 млн б/с.

Тем временем государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, поводом к падению на мировых площадках стала слабая макроэкономическая статистика по промпроизводству и розничным продажам в Китае и падение индексов деловой активности в Германии, Франции и еврозоне, что вызвало снижение аппетита к риску. Решение ЦБ РФ повысить ставку до 7,75% не оказало существенного влияния на фондовый рынок.

В ходе прошедшей недели индекс МосБиржи сделал шаг к ближайшей поддержке 2350 пунктов, а следующей поддержкой выступает среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2325 пунктов. До пробоя этих линий, с технической точки зрения, основным продолжает оставаться позитивный сценарий, целью которого может выступать район 2450-2500 пунктов. Вполне возможно, что "быки" на следующей неделе попробуют перехватить инициативу и развернуть рынок над одной из поддержек.

Несмотря на рост в пятницу в свете новостей от ЦБ РФ, доллар остался в границах 66-67 руб./$1, в которых провел более двух недель. Скорее всего, в начале следующей недели американская валюта продолжит движение в указанных рамках, чему поспособствует снижение активности инвесторов в преддверии решения ФРС по ставке, считает аналитик.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, разочарование макроэкономическими данными из Китая, а также довольно жесткая позиция ЕЦБ касательно сворачивания программы выкупа бумаг с рынка вызвали распродажи на всех мировых фондовых площадках в пятницу.

Рынки проигнорировали позитивную новость в виде официального подтверждения президентом США Д.Трампом переноса повышения пошлин с 10% до 25% на китайские импортные товары объемом $200 млрд на 1 марта 2019 г. ЕЦБ принял решение завершить программу выкупа облигаций объемом $3 трлн в декабре и тем самым положить конец почти 4-летней программе количественного смягчения. Касательно процентных ставок Марио Драги добавил, что ожидает их сохранения на текущих уровнях минимум до лета 2019 года.

Нефть дешевеет после существенного роста накануне на фоне комментариев МЭА о рисках увеличения объемов сокращения добычи нефти с 0,8 млн до 1,7 млн б/с из-за незапланированных перебоев поставок из Ирана и Венесуэлы, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, статистика из Китая вызвала прилив пессимизма в виде опасений по поводу будущего спроса на сырьевые товары. В Европе предварительная статистика по деловой активности за декабрь также оказалась весьма слабой. Плюс к этому ЦБ РФ повысил ставку до 7,75% годовых, что предполагает ухудшение условий кредитования уже в самой России. Для банков рост ставок, с одной стороны, является позитивом, а с другой - негативом в виде снижения активности заемщиков. Соответственно, акции отечественных банков, нефтяников и металлургов преимущественно снизились. Рост продолжили бумаги "Мегафона" (MOEX: MFON) (+1,6%) в ожидании конкретики по оферте выкупа бумаг у миноритариев. Кроме того, лучше рынка выглядели акции "НОВАТЭКа", который недавно вывел проект "Ямал-СПГ" на полную мощность ранее запланированного срока.

Негативные данные из Китая и Европы оказали давление на нефть. С другой стороны, Саудовская Аравия запланировала снижение добычи до 10,2 млн б/с уже в январе, а в МЭА прогнозируют, что рынок вернется к дефициту уже во II квартале 2019 года. Впрочем, все эти прогнозы и ожидания слишком часто пересматриваются. Поэтому на текущий момент можно говорить о некоторой стабилизации нефти на достигнутых уровнях, но также и о сохранении рисков возобновления падения, если данные по ключевым экономическим регионам продолжат ухудшаться, считает аналитик.

Рубль частично защитился повышением ставки ЦБ РФ, но падение сырьевых цен и будущие закупки валюты в рамках бюджетного правила создают риски ослабления валюты в среднесрочной перспективе, добавил А.Кочетков.

По оценке аналитика компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, к негативным для рынка акций факторам можно отнести риски введения новых санкций против РФ, продолжение падения на рынке США и опасения замедление роста мировой экономики.

Накануне ЕЦБ снизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2018 году с 2% до 1,9%, в 2019 году - с 1,8% до 1,7%, при этом сообщив о завершении QE в уходящем году. Вышедшая утром в пятницу статистика по розничным продажам и объему производства в КНР оказалась хуже ожиданий.

Поддержка со стороны МЭА, которое ждет дефицита на рынке "черного золота" в первом квартале 2019 года, оказалась краткосрочной. Тем не менее, можно рассчитывать, что сокращение добычи странами ОПЕК+ позволит котировкам Brent подняться к $65-70 за баррель в среднесрочной перспективе, считает аналитик.

После покорения исторических максимумов накануне скорректировались акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), но вернулись к росту после локальной коррекции акции "АЛРОСА". Накануне глава компании Сергей Иванов сообщил, что "АЛРОСА" способна направить на дивиденды по итогам текущего года 70-100% свободного денежного потока. Если компания направит на дивиденды 100% СДП, то выплаты могут оказаться наиболее щедрыми среди российских компаний горно-металлургического сектора. Акции "Газпрома" остаются под давлением после решения Европарламента и Конгресса США принять резолюцию о противодействии "Северному потоку 2", отмечает А.Попова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-18,6%), акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-12,1%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-11,9%), бумаги "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-7,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-6,9%).

Бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) в четвертый раз подряд подскочили на 40% (до 43,9 рубля - максимум с февраля 2016 года) из-за "шорт сквиза" (short squeeze) - вынужденного закрытия коротких позиций инвесторами в условиях дефицита бумаг на рынке. Со вторника бумаги компании взлетели в 3,8 раза, с уровня 11,5 рубля за штуку.

Также выросли в пятницу акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+12,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,5%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,6%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,496 млрд рублей (из них 13,613 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).